Біля Львова готують санаторій для людей з підозрою на коронавірус

Біля Львова в селищі Немирів готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус. Роблять це заздалегідь, аби історія з Новими Санжарами не повторилась.

Ще кілька днів тому на території протитуберкульозного санаторію в Немирові було більше ніж 100 пацієнтів. Сьогодні тут – порожньо. Усіх мешканців перевели або в інші медзаклади, або додому. Усе через те, що санаторій обрали місцем можливого карантину.

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Щоб працівники протитуберкульозного центру були готові приймати людей із підозрою на коронавірус, їм провели короткий інструктаж.

"Це звичайні заходи щодо профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це саме стосується кожної людини: як медперсоналу, так і осіб, які будуть тут перебувати", – розповіла головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Ольга Богославець.



Санаторій у Немирові, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус / Скріншот з відео



Палати в санаторію / Скріншот з відео

Паніки серед медперсоналу немає. Працівники санаторію "Немирів" пояснили, що бачили гірше.

"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних установах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. Повірте, невиліковний туберкульоз з тими штампами, які зараз є в Україні, набагато страшніший, ніж той коронавірус", – сказала лікарка-фтизіатр Світлана Мисько.



Медперсоналу провели короткий інструктаж / Скріншот з відео

Якщо ж у когось із людей, які перебуватимуть тут на обсервації, таки підтвердять коронавірус, то їх відправлять на лікування у Львівську обласну інфекційну лікарню.

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Що відомо про коронавірус в Україні: коротко

► 3 березня заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар під час брифінгу заявив про перший випадок в Україні коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019. Його зафіксували у чоловіка з Чернівців.

► 20 лютого Україна евакуювала з Уханя в медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині, 45 українців та 27 іноземців. Там вони перебуватимуть до 5 березня. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

► Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

► Нині в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу