Біологічні зразки хворого на коронавірус українця відправили у Лондон

Біологічні матеріали першого в Україні інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва) чоловіка відправили для підтвердження у Лондон.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я.

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У відомстві зазначили, що чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду – температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічних ознак пневмонії немає.

"Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона", – йдеться в повідомленні.

Також в Центра громадського здоров'я повідомили чоловік повертався в Україну з Італії літаком до Румунії, звідти – власним авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не було.

В Україні виявили коронавірус

3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Занедужав чоловік, який подорожував Італією разом із сім'єю.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 Каналу

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