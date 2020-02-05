Біопринтер друкує шкіру відразу на місці рани

Канадські вчені розробили принтер, який лікує важкі опіки, друкуючи нові клітини шкіри безпосередньо на рані. Пристрій допоможе одужати "важким" пацієнтам зі значними ураженнями шкіри, зокрема є ефективним в тому випадку, якщо зробити пересадку шкіри неможливо.

Біопринтер для лікування ран і опікових уражень шкіри вже успішно протестували, експерименти свідчать, що принтер швидко та безпечно доставляє біоматеріал безпосередньо в уражені ділянки шкіри, пише EurekAlert.

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Новий 3D-принтер має невеликі розміри та дозволяє наносити "штучну шкіру" безпосередньо на пошкоджені ділянки незалежно від їхнього розміру, форми й топографії.

"Штучна шкіра" зроблена на основі фібрину — білка, який бере участь у згортанні крові. Під час лікування фібринові листи "друкуються" прямо на рану, що сприяє росту нових клітин в місці ураження.



Принтер допоможе у тих випадках, коли трансплантація неможлива/Фото: Liz Do / University of Toronto

Вчені стверджують, що рани, оброблені за допомогою нового методу, загоюються дуже добре, а запалення, рубцювання й усадка не так виражені, як при застосуванні інших способів.

Важливо, що пристрій забезпечує рівномірний розподіл біоматеріалу на різні ділянки шкіри, а не лише на горизонтальні. Така технологія дозволить лікувати у людей опіки різної глибини та на різних локаціях.