Блідість губ: анемія, перевтома та інші причини

Якщо у людини все гаразд зі здоров’ям, її губи мають рожевий відтінок. Якщо ж ви помічаєте у себе блідість губ, можливо, вам варто прислухатися до організму, який таким чином заявляє про певні захворювання.

Причини блідості губ можуть бути різними. Так організм може відреагувати на стрес, нестачу поживних речовин, наявність шкідливих звичок. Однак причини можуть бути й суттєвіші, зокрема, важкі ураження головного мозку.

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Причини блідих губ

Хронічна втома, перевтома, порушення сну. Внаслідок подібних станів в організмі людини виникає порушення в регуляції судинного тонусу, як наслідок, губи й шкіра – бліднуть.

В більшості випадків блідість губ пояснюється нестачею в організмі поживних речовин, зокрема заліза. Аби не виникало дефіциту заліза, варто слідкувати за тим, аби раціон був збалансованим – містив червоне м’ясо, печінку, бобові, горіхи, гречку та інші продукти багаті залізом.

Анемія характеризується зниженням кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну. В такому випадку зменшується постачання кисню: тканини організму відчувають голодування, що й призводить до збліднення губ.



Косметичними засобами ви лише маскуєте, але не лікуєте причини

У дітей бліді губи можуть з’явитися в результаті порушення роботи вегетативної нервової системи. Симптом має функціональний характер. Порушення тонусу відділів вегетативної частини нервової системи призводить до порушення кровотоку. В такому випадку варто звернутися до лікаря-невролога.

Блідість губ у дорослому віці теж може мати неврологічне підґрунтя (остеохондроз, атеросклеротичні зміни судин).

Фактором появи блідості губ можуть бути шкідливі звички. Відмова від зловживання алкоголем та тютюнопаління нормалізує кровопостачання та відновлює природний колір шкірних покривів і губ.

Хронічні захворювання серця й легень призводять до гіпоксії (голодування) тканин і органів, що теж може проявлятися блідістю губ.

Якщо ви не впевнені в причині блідості губ, краще звернутися до спеціаліста.