Болить обличчя: про що свідчить симптом та як діяти

Проблема лицьового болю є актуальною для багатьох людей, адже часто болі є хронічними та приносять чимало дискомфорту. Адже, біль обличчя – нестерпний та один із найсильніших.

Такі люди звертаються до різноманітних спеціалістів: неврологів, стоматологів, ортодонтів, нейрохірургів, офтальмологів, отоларингологів, психіатрів. Про причини хронічного болю в області обличчя розповіла лікарка-невролог Людмила Підкуймуха.

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Умовно лицеві болі можна класифікувати за такими підгрупами:

– Зумовлені ураженнями системи черепно-мозкових та інших нервів (трійчастий, лицевий, язико-глотковий), шийне сплетіння.

– Зумовлені ураженням вегетативних відділів нервової системи(вегетативні ганглії, шийний симпатичний стовбур).

– Зумовлені порушенням інервації рухових систем щелепно-лицевої ділянки (гіперкінези).

– Зумовлені ураженням зубощелепної системи, патологією суглобів, придаткових пазух носа та орбіти.

– Зумовлені порушенням вищої нервової діяльності (неврози нав‘язливих станів, істерії, неврастенії).

Причини лицьового болю

Дуже часто причиною болю є міофасціальний больовий синдром, який проявляється змінами жувальної мускулатури та обмеженням рухів нижньої щелепи.

Розвиток м'язового болю пов'язаний з тим, що на початковому етапі в м'язі виникає надлишкове навантаження, яке згодом переходить в постійний локальний гіпертонус.

Такий локальний м'язовий гіпертонус сприяє виникненню короткочасних больових спазмів (синдром крамп) приміром спазм м‘язів щелепної ділянки при форсованому відкриванні рота (позіханні, стоматологічних маніпуляціях).

Також гіпертонус призводять до виникнення хронічного болю, тобто стає тригером болю обличчя.⠀

Фактори, що зумовлюють виникнення міофасціального болю: порушення прикусу; іррадіація болю від м‘язів шиї й верхнього плечового поясу; психофізіологічні феномени – бруксизм, тривога, що спричиняє постійну м‘язову напругу.

Окрім того болі можуть бути пов'язані з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба.

Також причиною болю в області обличчя може бути невралгія (трійчаста та язико-глоткова).

Особливості трійчастої невралгії

Невралгія — це невропатична хвороба, симптоми якої схожі з клінічними проявами різних захворювань.

Невралгію, або ж запалення нервів, вважають одним із найбільш каверзних захворювань. Ця хвороба часто ховається за симптомами інших недуг, а тому її не так просто розпізнати та важко лікувати.

Запалення нервів виникає раптово, викликаючи різкий інтенсивний біль, котрий може за деякий час відступити, але лише для того, аби повернутися і мучити знову.

Трійчаста невралгія Трійчаста невралгія – це тип хронічного болю, спричинений одним конкретним нервом. Власне, це нерв, який дає назву цьому стану. Винуватцем є п’ятий черепно-мозковий нерв, який до того ж є найдовшим нервом у голові. Починає з’являтися сильний тик. Спочатку він може тривати від двох секунд до цілої хвилини. Протягом цього часу людину паралізує, і вона не здатна жувати або навіть говорити через інтенсивність болю.

Хронічний біль обличчя також може бути спричинений здавленням шийного сплетіння. Сегменти С2 іС3 спинного мозку мають дерматоми, які вкривають потилицю, шию, бокові частини щелепи.

Є ще один дуже важливий, але часто недіагностований лицевий біль – тривалий ідіопатичний біль обличчя. Такий тип болю характеризується тим, що виникає спонтанно.

Діагностика та лікування

Провести діагностику болю обличчя необхідно для того, щоб лікарі могли диференціювати її від інших захворювань (наприклад, мігрені).

Діагноз ґрунтується на трьох ключових факторах:

Типу болю: якщо біль дуже короткочасний, ви вже можете бути впевнені, що ви маєте справу з трійчастою невралгією.

Розташування болю: Визначення того, на які ділянки обличчя впливає біль, є основним першим кроком у діагностиці невралгії трійчастого нерва.

Причинах болю: Зокрема, невралгія може з’являтися після легкої стимуляції щік, а також після жування та розмови.

Фахівець також може замовити наступні тести:

- Неврологічний тест;

- Сканування МРТ.