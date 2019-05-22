Болить вухо після купання: що робити

Літо асоціюється з морем та басейнами, у яких можна плавати хоч весь день. Після купання у вухо часто потрапляє вода, яка й спричиняє біль. ЛОР-лікар Катерина Довлатова розповіла, з яких дій має складатися перша допомога дорослим і дітям.

Медик зазначає, що універсального лікування цього симптому немає. Все тому, що у цього болю може бути дві різні причини зі схожими проявами: біль у вусі, зниження слуху, виділення з вуха (в обох випадках може як бути, так і бути відсутнім).

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Основні причини болю в вусі після купання

1. Гострий зовнішній отит

У зовнішній слуховий прохід регулярно потрапляє вода, вона змиває сірку, залишаючи шкіру проходу беззахисною і схильною до всіляких інфекцій, які містяться у воді. У вусі виникає запальний процес, який спричинений бактеріями або грибами. Це називається «вухо плавця».

Основні риси: свербіж у вусі, біль при натисканні на козелок (до року можуть бути й у випадках середнього отиту).

Для лікування зовнішнього отиту призначаються краплі з антибіотиком, гормоном, протигрибковим засобом у різних поєднаннях.

2. Гострий середній отит

Інфекційний збудник (вірус, чи бактерія) потрапляє в ніс, викликаючи риніт набряк порожнини носа поширюється і на носоглотку, в тому числі на гирлі слухової труби. При цьому порушується аерація (провітрювання) і відтік з барабанної порожнини (середнього вуха). Там накопичується ексудат — прекрасне середовище для розмноження збудників.

Це рідина, що просочується при запальних процесах з дрібних капілярних судин і збирається в тканинах або порожнинах тіла людини. Так виникає середній отит.

Основні риси: найчастіше виникає на тлі нежиті, може починатися з закладеності вуха, а вже потім з'являється біль.

При цьому необхідно капати вухо ліками зі знеболюючим ефектом. Але важливо, щоб не було розриву барабанної перетинки.

Щоб розрізнити ці дві патології й підібрати оптимальні краплі, без отоскопії (огляду вуха) не обійтися.

Що робити, коли дитині попала вода у вухо

Якщо у дітей після купання-пірнання почало боліти вухо, то медик радить дати системне знеболювальне – ліки на основі парацетамолу та ібупрофену з дозуванням відповідно до віку.

Після чого потрібно якомога швидше звернутися до медика.

Як позбутися води у вусі

Щоб видалити її звідти, ляжте на бік потрібним вухом вниз і зробіть кілька ковтальних рухів — вода повинна вилитися.

Можна також зробити ватний жгут і вставити її в вухо (тільки в жодному разі не намагайтеся зробити це ватяними паличками — можна пошкодити барабанну перетинку). Через якийсь час вата вбере воду в вусі.

Ще один спосіб – найпоширеніший, але не найефективніший – пострибати на одній нозі, схиливши голову набік.

Якщо відчуття закладеності не проходить, можливо, причина в сірчаній пробці, яка розбухла від води. Самостійно видалити її не вийде. Доведеться звернутися до отоларинголога (ЛОРа).

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