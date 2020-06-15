У Великій Британії послаблюють карантин. Зокрема, відкривають торговельні центри. Також планують відновити роботу непродовольчі магазини, а згодом дозволити працювати пабам та ресторанам. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон навіть проінспектував готовність до послаблення: відвідав магазини, випив кави та поспілкувався з працівниками.

Послаблення карантину в Британії

Про те, як Британія виходить із карантину – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповів журналіст Андрій Остальський.

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За його словами, з 15 червня 2020 року відкривають непродовольчі магазини. Будь-які інші можуть працювати за умови дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм: соціальної дистанції, маскового режиму.

Напередодні відкриття торговельних центрів, їх проінспектував прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він оцінив умови, які створили ТЦ для безпеки відвідувачів. Джонсон закликав людей купувати з розумом та наполягав дотримуватись заходів безпеки.

Зараз дистанційні обмеження стають менш цінними в міру того, як ми закінчуємо з епідемією. Але чого я не хочу робити, – це жертвувати величезними зусиллями британського народу в боротьбі з цією хворобою,

– наголосив Борис Джонсон.



Борис Джонсон пройшовся торговельними центрами / Скриншот з відео

Журналіст Андрій Остальський зазначив, що британці засмучені тим, що ще не відновили роботу ресторани, кафе та паби.

У кращому випадку паби відкриються 4 липня. Але уряд ще радиться з вченими й збирається підтвердити чи спростувати ці плани,

– пояснив Остальський.

Обов'язкова обсервація

Він також додав, що з 8 червня всі, хто прилетів у країну, мусять відбувати 2-тижневий карантин. Багато людей вважають, що це варто було зробити раніше. Є підозри, що уряд орієнтується на думку фокус-груп. За опитуваннями, 52% начебто схвалюють запровадження обсервації лише зараз.

Про заборону ночувати в гостях

Уряд Британії заборонив залишатися на ніч у гостях. Проте, як сказав журналіст, багато людей це робить, оскільки їм байдуже на вказівки влади.

"Усі ці заборони стають несерйозними на тлі того, що останні кілька днів у британських містах відбуваються протести (проти расизму – 24 канал). Там люди не дотримуються жодних дистанцій, маскового режиму, постійно скандують. Поліція не може цьому зарадити й штрафувати тисячі людей", – повідомив Остальський.

На тлі цього, люди несерйозно сприймають карантинні обмеження та гуляють великими групами.

Довідка. Раніше уряд Британії зменшив правила соціального дистанціювання з 2 до 1 метра через сприятливу епідемічну ситуацію. Сьогодні ж Британія на першому місці з Європейських країн за кількістю інфікованих на COVID-19. Там захворіли майже 300 тисяч людей та понад 41,5 тисячі – померли.