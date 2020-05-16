Борис Джонсон вважає, що через ожиріння у нього був важкий перебіг COVID-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що причиною важкого перебігу коронавірусної хвороби у нього, ймовірно, стало ожиріння.

Про це пише видання The Times з посиланням на наближені до прем'єра джерела.

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Борис Джонсон змінив своє ставлення до національної програми боротьби з ожирінням, коли дізнався, що пацієнти з надмірною вагою мають більший ризик ускладнень від коронавірусної інфекції.

Я змінив свою думку з цього приводу (національної програми боротьби з ожирінням). Ми маємо посилити діяльність у цьому напрямку,

– повідомив прем'єр-міністр.

Тепер Джонсон вже не буде критикувати податок на продукти з підвищеним вмістом цукру. Раніше він називав це рішення недієвим і несправедливим для найбіднішого населення.

Як писали британські ЗМІ, до госпіталізації прем'єр Британії важив 111 кілограмів при зрості 175 сантиметрів. Індекс маси тіла (ІМТ) був 36, що вказував на ожиріння.

До слова, майже кожен третій британець страждає від ожиріння. Також близько тижня тому в університеті Глазго було представлено дослідження про те, що люди з надмірною вагою госпіталізуються з коронавірусом два рази частіше.

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