Борис Джонсон вважає, що вакцину від коронавірусу можуть і не знайти

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що очікує на створення вакцини від коронавірусу. Втім як заявив політик, гарантувати, що така буде, нині не можна.

Оксфордські вчені уже працюють над вакциною та, начебто, мають якісь результати, але це не точно, заявив Джонсон. Про це повідомляє видання CNN.

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Як приклад він розповів історію боротьби з атиповою пневмонією. Мовляв, вчені з усього світу працюють над розробкою вакцини проти неї уже 18 років.

Від масової вакцинації або лікування нас можуть відокремлювати рік або більше. При найгіршому сценарії ми можемо ніколи не знайти вакцину,

– заявив британський прем'єр у "дорожній карті" виходу з карантину.

Водночас він заявив, що створення вакцини від коронавірусу – "єдиний стійкий варіант" для виходу з пандемії.

Що відомо про вакцину від коронавірусу?Наразі немає ні вакцини, ні ліків, які б допомагали одужувати хворим на коронавірус. Нині вчені та медики можуть говорити лише про медичні препарати, які допомагають легше переносити коронавірусу.



Водночас більшість розвинених країн, які постраждали від пандемії, працюють над розробкою вакцини. Втім обіцяють, що така з'явиться щонайменше через рік.