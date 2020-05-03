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Борис Джонсон зізнався, що лікарі були готові оголосити про його смерть від коронавірусу

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Борис Джонсон зізнався, що лікарі були готові оголосити про його смерть від коронавірусу
Борис Джонсон зізнався, що лікарі були готові оголосити про його смерть від коронавірусу / Getty Images

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який перехворів коронавірус, розповів що лікарі готувалися до варіанту про оголошення його смерті.

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю виданню The Sun

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За його словами, на випадок його можливої смерті від коронавірусу влада вже розробила план дій, а лікарі підготували офіційну заяву.

Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. У них була стратегія зі сценарієм смерті "за сталінським типом"… Я не був у чудовій формі, і я знав, що існують плани на випадок непередбачених обставин. У лікарів були всі можливі заходи, що робити, якщо щось пішло не так,
– поділився Борис Джонсон.

Днями раніше на Даунінг-стріт прем'єр-міністр сказав, що він не міг зрозуміти йому не стає краще, коли він потрапив до лікарні, адже стан здоров'я швидко погіршувався.

"Але поганий момент настав, коли було 50-50, що медики збиралися поставити  трубку в моє горло. Зрештою вони дали мені кисневу маску, і я отримував літри і літри кисню", – додав він.

Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо

  • COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Спершу він залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати свої обов'язки.
  • Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.
  • 6 квітня прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.
  • З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.
  • Згодом він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за врятоване життя.
  • 27 квітня політик знову вийшов на роботу.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Велика Британія Борис Джонсон Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина
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