В аеропорту встановили лабораторію для тестування на коронавірус / unsplash.com

В аеропорту "Бориспіль" з’явилась перша лабораторія для тестування на коронавірус. Її роботу забезпечив найбільший авіаперевізник МАУ. Тестування в лабораторії проводитимуть як ПЛР, так і ІФА методом на визначення антитіл до вірусу.