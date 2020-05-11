Боротьба за бюджет 2021 року буде непростою, – Супрун публічно звернулася до Степанова

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун написала публічного листа до чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Вона заявила, що його рішення виділити на медицину 11 мільярдів гривень не розв'яже проблему, а лише створить нові ризики.

Нещодавно Степанов заявив, що медпрацівникам, які працюють на другій і третій ланці, необхідно підняти заробітну плату до 50% від тієї суми, яка є зараз. Для цього на медицину з бюджету необхідно виділити 11 мільярдів гривень. На своїй сторінці у фейсбуці Супрун звернулася до Степанова та пояснила, чому це помилкове рішення та навіть запропонувала інший план дій.

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Супрун пояснила, що причина, чому понад 300 закладів отримали менше коштів після початку реформи, нікуди не зникне. І однієї виплати буде недостатньо, адже лікарі хочуть мати можливість постійно заробляти більше, а не очікувати на щедрість від міністрів.

Відтак, зробивши виплату одного разу, її доведеться робити й наступного року.

Колишня міністерка підрахувала і виявила, що навіть без цієї додаткової виплати бюджет на медичні послуги наступного року необхідно буде збільшити щонайменше на 24 мільярди гривень. Адже бюджет програми медичних гарантій, який почав діяти 1 квітня, складає 72 мільярди гривень. Оскільки ці кошти розраховані на 3 квартали, наступного року бюджет програми необхідно буде збільшити до 96 мільярдів, аби надавати виплати на тому ж рівні. "І це без індексації на інфляцію", – додала Супрун.

Уляна Супрун “Це – обов’язкові видатки. Але, можливо, крім них ви також захочете збільшити фінансування на закупівлі ліків, медичну освіту, орфанних хворих або інші важливі напрямки. Таким чином, уже влітку вам доведеться подати до Міністерства фінансів України запит на додаткові 30–40 мільярдів гривень. І це без вашої ініціативи виплатити додаткові гроші на зарплати. На жаль, у міністра фінансів не буде таких грошей для вас”.

Супрун пояснила, що після карантину економіка країни сильно впаде. Можливо, до рівня 2014 року, коли країна втратила 9% від ВВП внаслідок грабунку режиму Януковича. За її словами, тоді Україна не лише не дозволить собі додаткових видатків, але й уряду доведеться вирішувати, як виконати хоча б мінімальні обов'язки перед людьми.

Уляна Супрун “Ваша боротьба за бюджет 2021 року буде дуже непростою. Будь-які щедрі обіцянки для медиків можуть закінчитися розчаруванням і для них, і для вас. Про це міністр фінансів повідомить вас уже скоро, якщо ще цього не зробив”.

Окрім застережень, Супрун поділилася зі Степановим своїм баченням, як розв'язати цю проблему. План дій полягає в тому, щоб зупинити виправляння реформи та її аудити, а замість цього зосередитися на виправленні невдалої підготовки до її початку. Колишня міністерка навіть поділилася кроками, як можна це реалізувати. "У ваших силах прийняти рішення: або допомогти лікарням, медикам та пацієнтам подолати непростий перехід до нових правил роботи системи, або далі вдавати, що все, на що заслуговують медики – це жити як раніше, лише з разовою доплатою до зарплат", – заявила вона.

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