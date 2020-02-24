Боротьба з коронавірусом: Єврокомісія виділила 232 мільйони євро

Європейська комісія виділила 232 мільйони євро на заходи зі стримування поширення коронавірусу. Як розподілили кошти та які заходи протидії передбачають.

Частину цих коштів виділять одразу на різні сфери, а решту – найближчими місяцями, йдеться в заяві Єврокомісії.

Читайте також: МЗС просить українців утриматися від поїздок в Італію та Іран через коронавірус

Уповноважений з питань управління кризовими ситуаціями та європейський координатор реагування на надзвичайні ситуації зазначив, що Європа відіграє провідну роль у підвищенні готовності щодо поширення коронавірусу Covid-2019.

Янез Ленарчич “Вже втрачено понад 2600 життів, не існує іншого виходу, як готуватися на всіх рівнях. Наш новий пакет допомоги підтримуватиме Всесвітню організацію охорони здоров’я та спрямовуватиме цільове фінансування на те, щоб країни зі слабшими системами охорони здоров’я не залишилися позаду. Наша мета – стримувати спалах на глобальному рівні”.

232 мільйони допоможуть виявити та діагностувати захворювання, піклуватися про інфікованих людей та запобігти подальшій передачі в цей критичний час. Кошти розподілять між відповідними установами та організаціями.

На що витратять кошти 114 мільйонів для Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо підвищення глобальної готовності у протистоянні вірусу.

щодо підвищення глобальної готовності у протистоянні вірусу. 15 мільйонів євро для Африки , зокрема для Інституту Пастера Дакара у Сенегалі для підтримки швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду.

, зокрема для Інституту Пастера Дакара у Сенегалі для підтримки швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду. 100 мільйонів євр о, з яких 90 мільйонів — на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю на розроблення вакцини.

о, з яких 90 мільйонів — на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю на 10 мільйонів — на дослідницькі проєкти з епідеміології, діагностики, терапії та клінічного ведення в області локалізації та профілактики.

з епідеміології, діагностики, терапії та клінічного ведення в області локалізації та профілактики. 3 мільйони євро на організацію рейсів для евакуації європейських громадян із Китаю.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей . Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.

. Загальна кількість по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії

Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі Нові Санжари"

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.