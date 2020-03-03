Боротьба з коронавірусом по-російськи: діти в школі отримали опіки від кварцевої лампи
Учні московської школі діти отримали опіки очей після перебування в класі з ввімкнутою кварцовою лампою відкритого типу. Прилад купили батьки дітей, які постраждали, для боротьби з коронавірусом.
Слідчий комітет РФ почав перевірку, повідомляє РБК.
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2 березня в школі №1415 вчителька 1-го класу для знезараження повітря на перерві використовувала опромінювач відкритого типу. Після закінчення зміни й повернення дітей в клас вона не вимкнула кварцову лампу всупереч правилам безпеки та інструкції з експлуатації, вважають в слідчому комітеті.
В результаті кілька дітей звернулися за медичною допомогою. Після обстеження їх відпустили додому, чотири дитини вже повернулися до занять.
Вчителька не вимкнула кварцову лампу після перерви / wikimapia.org
У департаменті освіти відзначили, що використання опромінювача відкритого типу є порушенням наказу цього відомства – використовуватися здатні лише пристрої закритого типу.
У відомстві зазначили, що після інциденту вчительку звільнять. Та додали, що в школі будуть використовуватися виключно бактерицидні лампи закритого типу, а для всіх педагогів проведуть додатковий інструктаж з безпеки.
Телеграм канал MASH повідомляє, що прилад купили самі батьки, щоб захистити своїх дітей від коронавірусу. І попросили вчительки вмикати його. В результати – 20 дітей отримали опіки рогівки.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 38 тисяч осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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