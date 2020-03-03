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Боротьба з коронавірусом по-російськи: діти в школі отримали опіки від кварцевої лампи

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Кварцова лампа призвела до опіків в Росії / wikipedia.org

Учні московської школі діти отримали опіки очей після перебування в класі з ввімкнутою кварцовою лампою відкритого типу. Прилад купили батьки дітей, які постраждали, для боротьби з коронавірусом.

Слідчий комітет РФ почав перевірку, повідомляє РБК

Також на тему: Коронавірус в Росії: скільки людей захворіло

2 березня в школі №1415 вчителька 1-го класу для знезараження повітря на перерві використовувала опромінювач відкритого типу. Після закінчення зміни й повернення дітей в клас вона не вимкнула кварцову лампу всупереч правилам безпеки та інструкції з експлуатації, вважають в слідчому комітеті.

В результаті кілька дітей звернулися за медичною допомогою. Після обстеження їх відпустили додому, чотири дитини вже повернулися до занять.

Вчителька не вимкнуло кварцову лампу після перерви
Вчителька не вимкнула кварцову лампу після перерви / wikimapia.org

У департаменті освіти відзначили, що використання опромінювача відкритого типу є порушенням наказу цього відомства – використовуватися здатні лише пристрої закритого типу.

У відомстві зазначили, що після інциденту вчительку звільнять. Та додали, що в школі будуть використовуватися виключно бактерицидні лампи закритого типу, а для всіх педагогів проведуть додатковий інструктаж з безпеки.

Телеграм канал MASH повідомляє, що прилад купили самі батьки, щоб захистити своїх дітей від коронавірусу. І попросили вчительки вмикати його. В результати – 20 дітей отримали опіки рогівки. 

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 38 тисяч осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Китайський коронавірус Covid-2019: симптоми та як намагаються лікувати
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Освіта Діти Здоров'я Коронавірус Covid-19 Профілактика захворювань Новини Здоров'я Новини Росії Лікування
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