Боротьба з коронавірусом по-російськи: діти в школі отримали опіки від кварцевої лампи

Учні московської школі діти отримали опіки очей після перебування в класі з ввімкнутою кварцовою лампою відкритого типу. Прилад купили батьки дітей, які постраждали, для боротьби з коронавірусом.

Слідчий комітет РФ почав перевірку, повідомляє РБК.

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2 березня в школі №1415 вчителька 1-го класу для знезараження повітря на перерві використовувала опромінювач відкритого типу. Після закінчення зміни й повернення дітей в клас вона не вимкнула кварцову лампу всупереч правилам безпеки та інструкції з експлуатації, вважають в слідчому комітеті.

В результаті кілька дітей звернулися за медичною допомогою. Після обстеження їх відпустили додому, чотири дитини вже повернулися до занять.



Вчителька не вимкнула кварцову лампу після перерви / wikimapia.org

У департаменті освіти відзначили, що використання опромінювача відкритого типу є порушенням наказу цього відомства – використовуватися здатні лише пристрої закритого типу.

У відомстві зазначили, що після інциденту вчительку звільнять. Та додали, що в школі будуть використовуватися виключно бактерицидні лампи закритого типу, а для всіх педагогів проведуть додатковий інструктаж з безпеки.

Телеграм канал MASH повідомляє, що прилад купили самі батьки, щоб захистити своїх дітей від коронавірусу. І попросили вчительки вмикати його. В результати – 20 дітей отримали опіки рогівки.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 38 тисяч осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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