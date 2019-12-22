Найважливіші прориви у боротьбі з раком, які вчені здійснили у 2019 році

Онкологічні захворювання вже давно лідирують серед причин смертності в усьому світі. Проте вчені продовжують шукати перспективи лікування для пацієнтів, які захворіли на рак. Редакція Здоров'я 24 зібрала для вас найпопулярніші та найдієвіші методи лікування онкзахворювань.

Щороку у світі реєструється 14 мільйонів нових випадків раку, з яких 140 тисяч припадають на Україну. За даними ВООЗ у нашій державі понад 1 мільйон хворих та щодня близько 450 людей дізнаються, що у них виявлено злоякісну пухлину.

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На розвиток небезпечної хвороби впливає стать та вік людини. Найпоширенішими онкологічними формами злоякісних пухлин є: у чоловіків – рак трахеї, бронхів, легень, у жінок – рак молочної залози.



Найпоширеніші види раку в Україні / Інфографіка Здоров'я 24

Чому рак так важко вилікувати? Рак має майже таке ж ДНК, як і людина, що страждає на онкологічне захворювання, тому імунній системі важко вчасно його виявити. Пухлини розмножуються і мутують. Тож лікування, яке діяло на пухлину на початкових стадіях, вже неефективне проти її нового "клону" на більш пізніх. На жаль, єдиного препарату не існує, бо немає універсального типу раку.

Існують три методи лікування раку: хірургічний, за допомогою медикаментів, а також променевої терапії. При виборі способу лікування лікар спирається на форму раку і стадію. Після цього він повинен запропонувати пацієнту оптимальний метод, який допоможе максимально продовжити тривалість життя. Проте пацієнт сам обирає чи підходить для нього такий спосіб.

Основні методи лікування раку

Найефективнішим способом лікування онкозахворювань є хіміотерапія.

Це метод лікування раку за допомогою хіміопрепаратів. Вони мають цитотоксичну (яка руйнує пухлинні клітини) і цитостатичну дію (яка гальмує їх ріст). Під час хіміотерапії раку ліки вводяться внутрішньовенно або приймаються всередину в капсулах або таблетках.

Проте підхід до хіміотерапії має бути дуже персоніфікованим, лікар та пацієнт разом зважують всі переваги та ризики, бо близько 3% пацієнтів з раком помирають через хіміотерапію.



Хіміотерапія через крапельницю / Фото bolejnet.ru

Опромінення або променева терапія

Це лікування раку високими дозами радіації. Вона пошкоджує ДНК ракових клітин та запускає механізм самознищення. Існує два основних види променевої терапії: внутрішня – локальний вид терапії, спрямований на конкретну частину тіла, дистанційна – спеціальний апарат на відстані опромінює тіло з різних боків.

За допомогою опромінення лікують такі види раку: рак щитоподібної залози, легень, грудей тощо. Проте від нього можуть бути різні побічні ефекти, зокрема втрата волосся, втрата апетиту нудота, діарея.



Опромінення як лікування раку / Фото Pinterest

Імунотерапія

Вона допомагає нашому імунітету розпізнавати ракові клітини та нищити їх. Терапія може мати різні форми, але найчастіше – це крапельниці. У деяких випадках вони є основою лікування. Наприклад, при меланомі (раку шкіри) або раку легень часто найперше використовують саме імунотерапію.

Побічні ефекти імунотерапії теж є: найчастіші це аутоімунні захворювання, коли імунітет починає атакувати наші власні органи та тканини.



Імунотерапія – новий метод боротьби з раком / Фото Capavelo

Таргетна терапія

Це новий вид лікування раку, переважно у формі пігулок. Вона націлена на ракові гени, білки та тканини, завдяки яким пухлина виживає та зростає. Найчастіше цю терапію використовують на 3-4 стадії раку.

Таргетна терапія може: блокувати або вимикати сигнали, які дозволяють раковим клітинам зростати та розмножуватись; не дозволяти клітинам жити довше, ніж потрібно; руйнувати ракові клітини. До того ж, таргетні препарати не просто діють на пухлину, але й задіюють нашу власну імунну систему для боротьби з хворобою.



Таргетна терапія у боротьбі з раком / Фото biomedical

Прориви у лікування раку молочної залози

Згідно з статистикою, через рак молочної залози в Україні щогодини помирає жінка. А все через те, що кожна 7-8 жінка, яка має проблеми з грудними залозами, до лікарів звертається занадто пізно. Людину може врятувати раннє виявлення хвороби, адже на першій стадії рак грудей виліковується у 95% жінок. Все, що треба знати про рак молочної залози – читайте тут.

Хвороба почала виникати в людей молодшого віку, хоч і вважається, що в групі ризику перебувають жінки за 40 років зі спадковою сімейною схильністю – близько 10% усіх випадків є спадковими.

Як провести самообстеження? Потрібно стати перед дзеркалом спочатку з опущеними руками і добре оглянути груди, а далі теж саме зробити з закладеними за голову руками. Слід звернути увагу на зміну форми або розміру, на почервоніння і припухлості ділянок шкіри молочної залози, втягнення або випинання ділянок шкіри, на втягнення сосків і наявність виділень із них.



Рак грудей: загальна інформація / Інфографіка 24 каналу

Радіотерапію вважають дієвою зброєю проти раку грудей. Часто цей локалізований метод лікування застосовують окремо або у комплексі з хіміотерапією. У процесі радіотерапії застосовується радіоактивне випромінювання. Воно руйнує ракові клітини в ураженій зоні. Однак, сусідні тканини залишаються неушкодженими.

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Протягом останнього десятиліття стрімко зросла кількість онкологічних операцій, що супроводжуються одномоментної або відстроченої реконструкцією молочної залози із застосуванням власних тканин тіла жінки або застосуванням силіконових імплантів.

Окрім того, науковці з Гонконзького баптистського університету з’ясували, що метал родій можна використовувати для лікування тричі негативного раку молочної залози. Так, препарати на основі родію пригнічують процес росту клітин і виявляють потужну протипухлинну активність.

Прориви у лікуванні раку мозку

Зауважимо, що пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій. У більшості випадків, ранні симптоми є однаковими. Основні симптоми раку мозку: головний біль, зміни зору, почуття нудоти, легке запаморочення, відчуття слабкості, проблеми з пам'яттю, раптові судоми або напади.

Американські дослідники винайшли спосіб, як можна побороти одну з найбільш поширених та найагресивніших форм раку пухлини мозку – гліобластому, яка містить високу концентрацію ферменту CDK5. Спробувавши заблокувати цей фермент, вчені змогли зупинити ріст пухлин.



Рак мозку має дуже звичайні симптоми

Натомість австралійські дослідники створили препарат на основі золота, який у 24 рази ефективніше впливає на ракову клітину, ніж ліки цисплатин, які зараз застосовують для лікування. Він ефективний проти п'яти типів ракових клітин. Протиракові препарати на основі металів відомі давно і вони досить успішно підвищують рівень виживання пацієнтів.

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Інші методи лікування раку

У лікарні Лондона 11-річний хлопчик став першим пацієнтом, який отримав терапію, що використовує його власні клітини для боротьби з раком. Спочатку його лікували звичайним способом боротьби проти раку: хіміотерапія та трансплантація кісткового мозку. Натомість нова терапія, передбачає видалення імунних клітин, після чого їх модифікують, щоб вони могли розпізнати ракові клітини.



Новий метод допомагає клітинам розпізнавати рак

Такий спосіб лікування отримав ліцензію і його можуть застосовувати для пацієнтів до 25 років з гострою лімфобластною лейкемією В-клітин.

Зазначимо, що класична медицина не рекомендує використання нетрадиційних методів лікування. Все тому, що сучасна наука заснована на доказовій медицині. Для того, щоб будь-який метод лікування застосовувати на практиці, він спочатку повинен пройти клінічні випробування і довести свою ефективність.

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