Боротьба зі старістю: біологи продовжили життя черв'яків у рекордних п'ять разів
Вчені змогли продовжити життя черв'яків у рекордних п'ять разів. Відкриття виявить нові підходи до продовження життя людини.
Робота вчених з біологічної лабораторії MDI відкриває нові горизонти: автори збільшили тривалість життя черв'яків на 500%. Це еквівалентно людським 400 років, пише New Atlas.
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Як проводили дослідження
Дослідження проводили на круглому черв'яку Caenorhabditis elegans – це один з улюблених модельних об'єктів біологів для вивчення процесів старіння. Термін його життя становить всього три-чотири тижні, відтак будь-які зміни життєвого циклу можна легко відстежити в лабораторії.
Черв'яки стали довгожителями завдяки зміні двох сигнальних шляхів – IIS і TOR. Окремо вони продовжували життя на 100% і 30% відповідно. Поєднавши обидва в одному організмі, автори очікували побачити сумарний ефект в районі 130%. Проте, зміни виявилися набагато значнішими.
Причина кумулятивного ефекту – взаємний вплив молекулярних шляхів.
Це підтверджує, що єдиного "гену довголіття" не існує, а для боротьби зі старінням потрібно впливати не на окремі сигнальні шляхи, а на цілі їх мережі.
Модифікація шляхів IIS і TOR, зрозуміло, не збільшить людське життя до 400 років. Можливо, аналог такого впливу взагалі не матиме ніякого впливу на швидкість старіння людини. Проте, відкриття вказує нові перспективні напрямки в боротьбі за довголіття.
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