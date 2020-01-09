24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Боротьба зі старістю: біологи продовжили життя черв'яків у рекордних п'ять разів

1099 Читать новость на русском
Caenorhabditis elegans - вільноживуча нематода / nauka.com

Вчені змогли продовжити життя черв'яків у рекордних п'ять разів. Відкриття виявить нові підходи до продовження життя людини.

Робота вчених з біологічної лабораторії MDI відкриває нові горизонти: автори збільшили тривалість життя черв'яків на 500%. Це еквівалентно людським 400 років, пише New Atlas.

Читайте також: Назвали неочікувану причину передчасного старіння

Як проводили дослідження

Дослідження проводили на круглому черв'яку Caenorhabditis elegans – це один з улюблених модельних об'єктів біологів для вивчення процесів старіння. Термін його життя становить всього три-чотири тижні, відтак будь-які зміни життєвого циклу можна легко відстежити в лабораторії.

Черв'яки стали довгожителями завдяки зміні двох сигнальних шляхів – IIS і TOR. Окремо вони продовжували життя на 100% і 30% відповідно. Поєднавши обидва в одному організмі, автори очікували побачити сумарний ефект в районі 130%. Проте, зміни виявилися набагато значнішими.

Причина кумулятивного ефекту – взаємний вплив молекулярних шляхів.

Це підтверджує, що єдиного "гену довголіття" не існує, а для боротьби зі старінням потрібно впливати не на окремі сигнальні шляхи, а на цілі їх мережі.

Модифікація шляхів IIS і TOR, зрозуміло, не збільшить людське життя до 400 років. Можливо, аналог такого впливу взагалі не матиме ніякого впливу на швидкість старіння людини. Проте, відкриття вказує нові перспективні напрямки в боротьбі за довголіття.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані
сьогодні
8472
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Медицина Довголіття
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:40 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 29114
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6501
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 6140
30 грудня 2019 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2552
26 грудня 2019 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1386
Новини
Більше новин
Залиште відгук