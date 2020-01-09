Боротьба зі старістю: біологи продовжили життя черв'яків у рекордних п'ять разів

Вчені змогли продовжити життя черв'яків у рекордних п'ять разів. Відкриття виявить нові підходи до продовження життя людини.

Робота вчених з біологічної лабораторії MDI відкриває нові горизонти: автори збільшили тривалість життя черв'яків на 500%. Це еквівалентно людським 400 років, пише New Atlas.

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Як проводили дослідження

Дослідження проводили на круглому черв'яку Caenorhabditis elegans – це один з улюблених модельних об'єктів біологів для вивчення процесів старіння. Термін його життя становить всього три-чотири тижні, відтак будь-які зміни життєвого циклу можна легко відстежити в лабораторії.

Черв'яки стали довгожителями завдяки зміні двох сигнальних шляхів – IIS і TOR. Окремо вони продовжували життя на 100% і 30% відповідно. Поєднавши обидва в одному організмі, автори очікували побачити сумарний ефект в районі 130%. Проте, зміни виявилися набагато значнішими.

Причина кумулятивного ефекту – взаємний вплив молекулярних шляхів.

Це підтверджує, що єдиного "гену довголіття" не існує, а для боротьби зі старінням потрібно впливати не на окремі сигнальні шляхи, а на цілі їх мережі.

Модифікація шляхів IIS і TOR, зрозуміло, не збільшить людське життя до 400 років. Можливо, аналог такого впливу взагалі не матиме ніякого впливу на швидкість старіння людини. Проте, відкриття вказує нові перспективні напрямки в боротьбі за довголіття.