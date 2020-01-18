Чому чоловіки не хочуть йти до лікаря

Те, що чоловіки дуже неохоче йдуть до лікаря, вже доведений факт. Їм властиво відкладати візит до критичного стану.

Це є однією з основних причин меншої тривалості життя чоловіків в порівнянні з жінками, розповів венеролог Сергій Лєнкін.

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Зазначимо, що мова йде не про всіх чоловіків. Нині все більше з них турбуються про своє здоров'я і стереотип маскулінності, на щастя, зникає.

Чому чоловіки бояться лікарів?

Лікарі спробували з'ясувати причини, за якими чоловіки відмовляються від візиту до лікаря, серед них:

часто хлопчиків виховують так, що вони не мають права на слабкість і це впливає на доросле життя – бояться бути вразливими;

недешеве лікування;

відсутність часу через напружений робочий графік;

страх, що лікарі виявлять щось небезпечне для здоров'я;

складний запис на прийом;

ймовірність призначення "жахливого" пальцевого ректального обстеження.

Жінки швидше звертаються до лікаря. Напевно, ця відповідальність за своє здоров'я формується під час вагітності. Жінка стежить за своїм здоров'ям, щоб народити здорового малюка. І потім найчастіше саме мами ведуть на прийом до лікаря своїх дітей.



Інколи чоловіки соромляться звернутися до лікаря \ unsplash.com

Інколи чоловіки просто бояться того, що можуть почути від доктора. Адже деякі з них ведуть не зовсім здоровий спосіб життя:

курять;

їдять неякісні продукти;

вживають алкоголь;

не приділяють уваги фізичним вправам.

Хоча підсвідомо чоловіки розуміють, що за це рано чи пізно доведеться поплатись своїм здоров'ям, адже шкідливі звички мають важкі наслідки.

Що робити з небажанням чоловіків обстежитися у лікаря?

Побудуйте довірчі відносини з доктором. Пацієнти, які встановили хороші відносини з лікарем, охоче погоджуються пройти обстеження і необхідне лікування в разі захворювання.

Виберіть шлях найменшого опору. Якщо чоловік не переносить черги – зверніться в приватну клініку.

Привчайте чоловіка до лікарів. Нехай зводить дітей до лікаря, супроводжує вас в поліклініку.

Важливо: щорічно чоловік повинен проходити огляд у лікаря для виявлення можливих вікових проблем.

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