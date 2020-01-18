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Чому чоловіки не хочуть йти до лікаря

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Чому чоловіки мають страх перед лікарями / unsplash.com

Те, що чоловіки дуже неохоче йдуть до лікаря, вже доведений факт. Їм властиво відкладати візит до критичного стану.

Це є однією з основних причин меншої тривалості життя чоловіків в порівнянні з жінками, розповів венеролог Сергій Лєнкін. 

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Зазначимо, що мова йде не про всіх чоловіків. Нині все більше з них турбуються про своє здоров'я і стереотип маскулінності, на щастя, зникає.

Чому чоловіки бояться лікарів? 

Лікарі спробували з'ясувати причини, за якими чоловіки відмовляються від візиту до лікаря, серед них:

  • часто хлопчиків виховують так, що вони не мають права на слабкість і це впливає на доросле життя – бояться бути вразливими;
  • недешеве лікування;
  • відсутність часу через напружений робочий графік;
  • страх, що лікарі виявлять щось небезпечне для здоров'я;
  • складний запис на прийом;
  • ймовірність призначення "жахливого" пальцевого ректального обстеження.

Жінки швидше звертаються до лікаря. Напевно, ця відповідальність за своє здоров'я формується під час вагітності. Жінка стежить за своїм здоров'ям, щоб народити здорового малюка. І потім найчастіше саме мами ведуть на прийом до лікаря своїх дітей.

Інколи чоловіки соромляться звернутися до лікаря
Інколи чоловіки соромляться звернутися до лікаря \ unsplash.com

Інколи чоловіки просто бояться того, що можуть почути від доктора. Адже деякі з них ведуть не зовсім здоровий спосіб життя:

  • курять;
  • їдять неякісні продукти;
  • вживають алкоголь;
  • не приділяють уваги фізичним вправам.

Хоча підсвідомо чоловіки розуміють, що за це рано чи пізно доведеться поплатись своїм здоров'ям, адже шкідливі звички мають важкі наслідки.

Що робити з небажанням чоловіків обстежитися у лікаря?

Побудуйте довірчі відносини з доктором. Пацієнти, які встановили хороші відносини з лікарем, охоче погоджуються пройти обстеження і необхідне лікування в разі захворювання.

Виберіть шлях найменшого опору. Якщо чоловік не переносить черги – зверніться в приватну клініку.

Привчайте чоловіка до лікарів. Нехай зводить дітей до лікаря, супроводжує вас в поліклініку.

Важливо: щорічно чоловік повинен проходити огляд у лікаря для виявлення можливих вікових проблем.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Профілактика захворювань Чоловіче здоров’я
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