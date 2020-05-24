Бразилія обійшла Росію та вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус

Кількість нових випадків зараження коронавірусом в деяких країнах лише зростає. Саме так сталося в Бразилії, яка вже вийшла не друге місце у світі за кількістю інфікованих.

Станом на 24 травня в Бразилії зафіксовано 347 398 випадків зараження коронавірусом. Такі дані надає Університет Хопкінса (Johns Hopkins University). Відтак Бразилія вийшла на друге місце у світі, обійшовши Росію.

До слова Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусу, – ВООЗ

На першій позиції й надалі США – 1 622 670 випадків зараження.

Важливо! У світі зафіксовано 5 313 852 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 342 147 осіб. Вилікувати вдалося 2 112 897 особам.

За добу в Бразилії від коронавірусу померло 965 людей. А нових випадків зараження – понад 16,5 тисяч. Попри це, президент Бразилії Жаір Болсонару виступає проти запровадження карантину в країні. Через це в нього виникли суперечки з міністром охорони здоров'я Енріке Мандету, якого він звільнив. Нельсон Тейш, що прийшов йому на зміну, сам подав у відставку. Зараз в країні за охорону здоров'я відповідає Едуардо Пазуелло.

При цьому Бразилія лише на шостому місці за кількістю загиблих від інфекції – 22 013. Для прикладу, у п'ятої Франції – 28 218 смертей при 182 036 випадків зараження (сьоме місце у світі).