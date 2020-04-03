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Лікарі швидкої у Дубно не мали масок: пояснення Зеленського

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Бригади швидкої у Дубно не мали масок / unsplash.com

На Рівненщині у місті Дубно лікарі швидкої допомоги не отримали засобів індивідуального захисту. Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців звернув особливу увагу на цей випадок.

З Києва на Рівненщину відправили 1 тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для медичних працівників. Про це Зеленський розповів у зверненні.

Головне Зеленський звернувся до українців через коронавірус

Але Департамент охорони здоров'я Рівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі.

Вчора питання вирішено частково – передано захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками. Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у регіонах,
– зазначив Зеленський.

Дивіться повне звернення Зеленського до українців

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Медицина Міністерство охорони здоров’я Новини України Здоров'я Лікування Лікарня Рівне
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