Лікарі швидкої у Дубно не мали масок: пояснення Зеленського

На Рівненщині у місті Дубно лікарі швидкої допомоги не отримали засобів індивідуального захисту. Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців звернув особливу увагу на цей випадок.

З Києва на Рівненщину відправили 1 тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для медичних працівників. Про це Зеленський розповів у зверненні.

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Але Департамент охорони здоров'я Рівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі.

Вчора питання вирішено частково – передано захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками. Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у регіонах,

– зазначив Зеленський.

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