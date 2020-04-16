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Британія продовжила карантин на 3 тижні

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/ Getty Images

У зв'язку з пандемією COVID-19, уряд Великої Британії вирішив продовжити карантин в країні ще на три тижні.

Глава МЗС Домінік Рааб заявив, що ще не час для ослаблення обмежень, повідомляє BBC.

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Рааб додав, що поки що безвідповідально говорити про те, коли можуть зняти чинні карантинні обмеження. 

Якщо я почну давати вам штучні та довільні тимчасові рамки, це стане найбільш безвідповідальною річчю, то ж я не можу цього робити,
– заявив Рааб.

Також він зазначив, що у заходах соціального дистанціювання можна помітити деяку ефективність. Втім, урядові радники стверджують, що це непослідовно, адже в деяких ситуаціях рівень зараження зростає.

У нас все ще не знизився рівень зараження настільки, наскільки потрібно. Будь-яка зміна заходів соціального дистанціювання зараз може загрожувати значним збільшенням інфекцій,
– додав Рааб.

Зазначимо, що цей крок підтримала навіть опозиція. Тако уряд заявив, що планує до кінця квітня проводити 100 000 тестів на день.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Велика Британія
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