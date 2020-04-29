У Великобританії тестуватимуть на COVID-19 усіх, хто ходять на роботу

Уряд Великої Британії розширив кола осіб, які повинні проходити тести на коронавірус. Тож, тестування на коронавірус стало доступним ще мільйонам громадян.

Ще минулого тижня тестування було поширене на всіх працівників ключових галузей в Британії та їхні домогосподарства, то тепер тести на COVID-19 проходять значно більше людей. Про це повідомляє ВВС.

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Хто має право проходити тестування на коронавірус:

всі постояльці та персонал будинків для літніх людей;

люди старше 65 років

ті, хто змушений залишати свої будинки і йти на роботу.

Уряд прагне досягти можливості робити 100 тисяч тестів на день вже до 30 квітня. Станом на 27 квітня ця позначка перебувала на рівні 43 тисячі тестів на день.

Коронавірус у Великій Британії: головне

Станом на 29 квітня у Британії зафіксували 161 145 випадків зараження коронавірусом.

Тести на коронавірус показали позитивний результат навіть у прем'єр-міністра Бориса Джонсона і сина Єлизавети II принца Чарльза. Обидва чоловіка вже одужали.

Громадянам Великої Британії наразі дозволили виходити на вулиці для того, щоб закупити продукти в супермаркетах чи аптеках, відвідати лікарню та один раз на день займатися спортом.

Усі, в кого є можливість, перейшли на дистанційну роботу та навчання.

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