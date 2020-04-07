Британія відмовляється від китайських тестів на коронавірус – таких, якими користується Україна

Британський уряд виявив, що мільйон тестів на виявлення антитіл коронавірусу, які раніше були закуплені у Китаю, є несправними. Відтак уряд Великої Британії має намір від них відмовитися.

Директор Центру публічного здоров'я Британії Джон Нолтон в інтерв'ю The Times заявив, що ці тести є недостатньо якісними, а уряд визнав, що вони не відповідають встановленим стандартам.

До слова Кличко пояснив чому Україна отримала китайські тести, від яких відмовилася Іспанія

Головне завдання тестів на антитіла – встановити, чи у людей, які перехворіли на коронавірус, виробився імунітет до інфекції. Втім китайські тести є ефективними лише у важких випадках хвороби.

Через неефективність уряд Британії більше не має наміру закуповувати ці тести у Китаю. Натомість вчені продовжать роботу над покращенням результатів тестів на антитіла.

До слова, раніше про неефективність китайських тестів та медичних засобів вже говорили декілька країн. Серед них, наприклад, Іспанія, Нідерланди і Чехія.

Що відомо про ці ж тести в Україні?Такими ж тестами на антитіла користуються і в Україні. Зокрема, ними хвалився столичний міський голова Віталій Кличко. Раніше про них вже говорили, коли від тестів вирішила відмовитися Іспанія.



Втім Кличко тоді пояснив, що мова йде про одну й ту ж компанія, але Іспанія відмовилася від тестів на антиген, а Україна закупляла тести на антитіла. Так ось, цього разу мовиться про одні й ті ж тести.



Порівняння тестів на коронавірус / інфографіка 24 каналу