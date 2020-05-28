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У Британії найвища смертність в Європі від коронавірусу, – Financial Times

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У Британії найвища смертність в Європі від коронавірусу
У Британії найвища смертність в Європі від коронавірусу / Getty Images

У Великій Британії зафіксовано найвищу смертність від коронавірусної інфекції COVID-19 в Європі.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні підрахунки.

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За останній тиждень, після 20 березня в Британії зафіксували на 59 537 смертей більше, ніж в середньому за аналогічний період у попередні роки. 

Журналісти FT пишуть, що COVID-19 став прямою або непрямою причиною смерті 891 людини на кожен мільйон жителів.

Також цей показник вище, ніж аналогічний показник  в Італії, Бельгії, Іспанії, Нідерландах і ще 13 країнах, по яких є порівняльні дані.

На цьому етапі пандемії, цей рівень смертності вищий, ніж в будь-якій іншій країні, яка надає правдиві дані,
– додали у виданні.

За оцінками FT, зростання смертності відзначається у всіх районах Великої Британії, але найбільший стрибок зареєстрований в Лондоні (+130%).

Такий приріст пояснюють тим, що британський уряд не вирішив відразу ввести карантинні заходи.

Журналісти додали, що Бразилія, Росія і Китай, які не увійшли до дослідження, також мають високу смертність, однак навіть у них показники є кращими, ніж в Британії.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Велика Британія Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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