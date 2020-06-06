У Великій Британії кількість осіб, які помирають у будинках для людей похилого віку, зросла на 61 відсоток протягом березня-квітня.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на дані Управління національної статистики (ОНС). У джерелі йдеться, що кількість смертей у лікарнях зменшилася на 21 відсоток у період з 7 березня по 1 травня, тоді як у приватних будинках показник збільшився на 43 відсотки.

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Кількість людей, які помирають у будинках для похилих, зросла на 60,5 відсотка.

У звіті зазначено, що недіагностовані випадки COVID-19 є "ймовірним поясненням" для понад 13000 смертей, які безпосередньо не пов'язані з коронавірусом.

Недіагностований COVID-19 може допомогти пояснити зростання смерті серед людей похилого віку та хворих на деменцію, додали ОНС.

У джерелі наголосили, якщо перевищення кількості смертей пов'язане з коронавірусом, це означатиме, що справжня кількість загиблих від епідемії у Великій Британії є значно більшою.

Станом на 6 червня в офіційній статистиці йдеться, що на коронавірус захворіли 283 311 людей, померли 40 261 особа.