Британська фармкомпанія готова продавати вакцину проти коронавірусу без прибутку

Фармацевтична компанія AstraZeneca уклала договір з Оксфордським університетом про масове виробництво вакцини від COVID-19 "без прибутку". Перші результати випробувань на людях будуть відомі вже в червні.

Одна з найбільших у світі фармацевтичних компаній AstraZeneca готова почати масове виробництво вакцин від COVID-19 в необмеженій кількості й без прибутку, щоб зробити її доступною для кожної людини, повідомляє The Daily Mail.

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Мова про перспективну вакцину, яка відома під назвою ChAdOx1 nCoV-19. Перші уколи добровольцям провели ще минулого тижня.

Всіх їх спробують заразити коронавірусом, щоб подивитися, який захист забезпечує щеплення. Підписання угоди між університетом і фармгігантом британський міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок (Matt Hancock) назвав "дуже очікуваною приємною новиною".

Остаточне оформлення угоди проведуть в найближчі тижні. AstraZeneca і Оксфорд сформують некомерційне партнерство, а вартість вакцини буде еквівалентна витратам на виробництво і розповсюдження – ніякого прибутку отримувати не планується.

Традиційно на розробку програми вакцинації від чого-небудь витрачається до 10 років. І якщо ця вакцина зможе вийти на ринок восени, як планується, відбудеться щось безпрецедентне. Це може трапитися, тому що препарат розробляється ще з минулого року як засіб проти атипової пневмонії, і він вже пройшов перевірку безпеки для людини, яка і займає багато часу.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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