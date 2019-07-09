Британські медики розробили метод лікування СНІДу: що це означає для боротьби з іншими хворобами

Минулого тижня британські медики оголосили про справжній прорив. По суті справи, вони розробили метод лікування СНІДу. Точніше сказати, вони придумали, як повністю очистити організм носія від вірусу імунодефіциту.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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"Для цього медики використовували комбінацію з двох методів лікування. Антиретровірусні препарати пригнічують здатність вірусів до розмноження і поширення, а спеціально натреновані генно-модифіковані бактерії з допомогою системи CRISP якби вирізають вірус з ДНК з генома носія", – розповів журналіст.

Поки ця терапія випробувана тільки на мишах. Але вона вже дала видатний результат. З мишей повністю був видалений вірус, який раніше вважався абсолютно невловимим і невбиваним. Це грандіозна перемога людського розуму. Я б сказав, це щось на зразок першого польоту людини в космос або висадки на Місяці. Такого ж масштабу подія, хоча, звичайно, не таке барвисте і яскраве,

– наголосив Яковина.

Журналіст додав: зрозуміло, що від успішних дослідів на мишах до появи в аптеці ліків пройде ще років 10. "Але принципових перешкод для створення таких ліків вже немає. Вчені знають і розуміють, як їх зробити. По суті, це означає, що зовсім скоро ВІЛ буде переможений і знищений", – сказав Яковина.

Також Яковина припустив, що, теоретично, цей же метод можна пристосувати для лікування і інших вірусних інфекцій. А в подальшому аналогічні способи лікування будуть застосовувати і для боротьби з раком і з генетичними, вродженими захворюваннями.

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"Те, що люди навчилися проводити маніпуляції з генами, зробило нас набагато сильніше. Я майже впевнений, що років так через 30-50 ми вилікуємо взагалі всі відомі хвороби, люди почнуть жити по 200 років. Ну а якщо переможемо старіння організму, то і зовсім станемо безсмертними. Треба, правда, відзначити, що генна терапія коштує величезних грошей. Тому якщо ви зібралися жити вічно або хоча б кілька сотень років, то вам треба вже зараз думати, як заробити собі кілька мільйонів доларів. Тому що без грошей цей фокус не вийде,"– додав журналіст.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 9 липня 2019