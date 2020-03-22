Британські вчені визначили нові симптоми коронавірусу

Коронавірусних інфекція Covid-19 може викликати часткову або повну втрату нюху – аносмію .

Про це повідомляє видання ENT з посиланням на слова експертів Британської асоціації оториноларингології.

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Дослідники вивчили дані заражених з Китаю, Південної Кореї, Німеччини та Італії, вчені прийшли до висновку, що коронавірус викликає повну або часткову втрату нюху.

Вчені додали, що іноді аносмія може бути єдиним симптомом Covid-19. Тобто коронавірус пройде без відомих ознак – біль в горлі, сухий кашель і підвищення температури.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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