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Британський епідеміолог пішов з посади через порушення власних правил карантину

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Британський епідеміолог пішов з посади
Британський епідеміолог пішов з посади / spid-vich-zppp.ru

Великобританський епідеміолог Нейл Фергюсон пішов із посади радника уряду після того, як порушив власні правила соціального дистанціонування, які ввели в країні.

Він прийняв таке рішення після того, як видання Daily Telegraph повідомило, що він зустрічався з "одруженою коханкою" у своєму будинку, пише BBC

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Раніше науковець заявляв, що обмежувальні заходи в Великобританії необхідні і якщо їх не ввести, помруть 250 тисяч жителів країни. 

До нього прислухався прем'єр-міністр Борис Джонсон й 23 березня запровадив карантинні обмеження, щоб зупинити поширення вірусу. У межах цих заходів партнерам, які не живуть разом, не дозволялося зустрічатися.

Фергюсон визнав, діяв неправильно. Він додав, що вже перехворів на коронавірус, тому вирішив, що має імунітет.

Я шкодую про будь-який підрив необхідності у соціальному дистанціонуванні,
– розповів епідеміолог.

За даними Daily Telegraph, Фергюсон зустрічався з коханкою 30 березня та 8 квітня, після введення карантинних обмежень.

Послаблення карантину інфографіка 24 канал
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Курйозні новини Велика Британія Лікування Здоров'я
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