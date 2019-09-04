Британський підліток втратив зір через чіпси та картоплю фрі

Підліток, який переважно харчувався лише снеками та картоплею фрі втратив зір через брак вітамінів.

Після завершення початкової школи хлопець їв лише картоплю фрі, чіпси та білий хліб. Лише іноді він додавав у свій раціон шинку чи сосиски, повідомляє Annals of Internal Medicine.

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Аналізи показали, що у хлопця – дефіцит вітамінів в організмі. Підліток, ім'я якого не розкривають, відвідував лікаря ще коли йому було 14 років – він відчував втому і знесилення. Тоді йому діагностували дефіцит вітаміну B12 і порадили вживати харчові додатки. Проте хлопець і надалі не дотримувався правильного режиму харчування.

Три роки по тому його доставили до офтальмологічної клініки у Бристолі через втрату зору. Лікарі дійшли висновку, що у хлопця – серйозний дефіцит вітаміну B12, а також деяких інших важливих вітамінів і мінералів – зокрема міді, селену і вітаміну D.



Через неправильне харчування хлопець осліп

Водночас у підлітка не було ані зайвої ваги, ані надмірної худоби. Зір хлопця зрештою погіршився настільки, що відповідає критеріям, які дозволили зареєструвати його як сліпого. При цьому, він все ще може пересуватися без сторонньої допомоги - завдяки периферійному зору.

Свою харчову поведінку він пояснив тим, що не переносив деякі види їжі, тому картопля фрі та чіпси були єдиним, чого йому хотілося, і тим, що, за його відчуттями, він міг їсти

Підлітку діагностували харчову оптичну нейропатію. Її можна вилікувати, якщо проблему виявлено на ранній стадії. В разі ж, якщо вчасно не розпочати лікування, то пацієнту доведеться жити з цим все життя.

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