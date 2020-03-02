Британський уряд може закрити міста через спалах коронавірусу

Британський міністр охорони здоров'я Меттью Хенкок розповів, що у Великобританії розглядаються варіанти закриття шкіл, заборони проведення великих зборів та ізоляції міст для боротьби з коронавірусом Covid-19.

Станом на 2 березня, у Великобританії підтверджено 40 випадків зараження коронавірусом. Уряд Великобританії розглядає всі варіанти від закриття шкіл до ізоляції цілих міст. Про це заявив міністр охорони здоров'я Хенкок, пише The Guardian.

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Вже цього тижня британські міністри опублікують план, у якому пояснять, як країна буде боротися з Covid-19, якщо оголосять пандемію.

"За найгіршого сценарію, нам доведеться вжити деяких досить серйозних заходів, які можуть спричинити соціальні та економічні зриви", – сказав Хенкок.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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