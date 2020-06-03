Влада Англії заборонила під час карантину перебувати в одному приміщенні людям, які не проживають разом. У соціальних мережах це назвали забороною на секс, оскільки тепер партнери, які не проживають разом, не зможуть вступити в статевий зв'язок.

1 червня в Англії вступив в дію закон, згідно з яким двоє і більше людей не можуть перебувати в одному приміщенні, взаємодіяти й здійснювати будь-яку іншу діяльність під час карантину. Людям, що не проживають разом, заборонили ходити в гості одне до одного та залишатися на ночівлю.

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Втім, уряд визначив й виняткові ситуації, під час яких дозволена ночівля поза домом: робота, навчання, поховання, надання екстреної допомоги або допомоги вразливим особам, зареєстрований догляд за дітьми молодшого віку та у випадку загрози життю і здоров'ю.

Деякі британці та представники ЗМІ називають це забороною на секс. Натомість є й категорія громадян, які жартома стверджують, що ця заборона стосується лише приміщень, отже секс у громадському місці є цілком легалізованим.

Боюся, ви все зрозуміли правильно. Не можу повірити, що збираюся твітнути це. З завтрашнього дня секс в приватному просторі між двома (або більше) людьми, які не живуть разом, прирівнюється до зборів 2 або більше людей, отже є незаконним,

​– написав адвокат з прав людини Адам Ламберт.

Which, read with the definition in para 4, means that sex between two people not already living together is being made illegal: sex in a public place was already against the law ;-) — Ronnie MB (Ronnie MacLennan Baird) (@RMBFLK) May 31, 2020

Жителям Англії можна перебувати на вулиці у компанії до 6 людей. Але заборона на дотримання соціальної дистанції у 2 метри досі не скасована, тому вдатися до плотських утіх на за межами дому також навряд вийде.

До слова, нещодавно дослідники з Гарварду провели опитування. Під час нього вони виявили, що 6 з 10 громадян ​​Великої Британії не займалися сексом понад два місяці через суворі правила соціальної дистанції. Тобто лише 39,9% британців мали статеві відносини з початку введення карантинних обмежень.