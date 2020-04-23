Британцям пропонують відправити інтимні фото, щоб підтримати лікарів
Лондонський діджей і продюсер Алекс Уоррен запустив благодійну кампанію Nudes for Heroes: в її рамках шоумен пропонує дорослим британцям відправляти свої оголені фото, щоб допомогти лікарям, які борються з епідемією COVID-19.
Проект Уоррена працює на майданчику OnlyFans: саме туди будуть завантажуватися оголені фото усіх волонтерів, пише Indy100.
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Безкоштовний доступ до цього архіву буде тільки у медпрацівників, а всі інші зможуть отримати його за 10 фунтів на місяць. Всі гроші, зібрані на підписках, направлять в Національну службу охорони здоров'я Великобританії.
Лікарі отримають безкоштовний доступ до фото / unsplash.com
За словами Уоррена, волонтерам необов'язково фотографувати обличчя. Головне, щоб всі учасники були повнолітніми.
Редакцію Indy100, однак, збентежили умови публікації фото. Згідно з ними, учасники проєкту відмовляються від авторських прав на знімки, дозволяючи авторам Nudes for Heroes робити з зображеннями що завгодно.
До того ж, навіть якщо автор передумає, а його фото приберуть з майданчика, він не зможе контролювати дії третіх осіб, які, можливо, вже завантажили фотографії.
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