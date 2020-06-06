У Броварах через COVID-19 дитсадок закрили на карантин
У Київській області в Броварах через коронавірус закрили дитячий садок. У виховательки дошкільного закладу лабораторно підтвердили COVID-19.
Про це відразу повідомили батьків, і всіх дітей забрали додому – на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Броварів Ігор Сапожко 5 червня.
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Нині всі вихованці садочка перебувають вдома, на території закладу провели дезінфекцію.
Працівникам та дітям, з якими контактувала вихователька, 6 червня зранку вже мали провести ПЛР-тестування. Про результати міський голова пообіцяв повідомити додатково.
Усіх відправлять на двотижневу ізоляцію. За попередньою інформацією, садочок не працюватиме до 20 червня.
Що відомо про COVID-1 в Україні станом на 6 червня
- Всього з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 26 514 громадянин. 777 з хворих, на жаль, померли. З позитивних новин – 11 812 людей одужали.
- За минулу добу в Україні 550 людей отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19.
- Впродовж минулої доби у столиці виявили 83 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, з них 11 медиків. За останню добу в Києві зареєстрували два летальних випадки.