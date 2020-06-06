У Київській області в Броварах через коронавірус закрили дитячий садок. У виховательки дошкільного закладу лабораторно підтвердили COVID-19.

Про це відразу повідомили батьків, і всіх дітей забрали додому – на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Броварів Ігор Сапожко 5 червня.

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Нині всі вихованці садочка перебувають вдома, на території закладу провели дезінфекцію.

Працівникам та дітям, з якими контактувала вихователька, 6 червня зранку вже мали провести ПЛР-тестування. Про результати міський голова пообіцяв повідомити додатково.

Усіх відправлять на двотижневу ізоляцію. За попередньою інформацією, садочок не працюватиме до 20 червня.

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