Брудніша за пса: визначили найнегігієнічнішу частину чоловіка

У чоловічій бороді виявили більше бактерій, ніж на шерсті собак.

Цікаво, що вони це виявили випадково, коли досліджували безпечність для людей апарату магнітно-резонансної томографії, який використовують у ветеринарії, пише The Daily Mail.

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Фахівці зібрали зразки з хутра 30 собак різних порід і з бороди 18 чоловіків віком від 18 до 76 років. Їх перевірили на наявність бактерій і патогенів.

Професор швейцарської клініки Андреас Гутцейт наголошує, що бактеріальне забруднення у людській бороді виявилось значно вищим, ніж у шерсті собак.



У бороді більше бактерій, ніж у жерсті собак

23 собаки з 30 мали підвищений рівень бактерій. Серед людей такий рівень мали всі учасники експерименту. 7 чоловіків навіть мали на своїй бороді небезпечні бактерії. Коли собак досліджували на МРТ рівень бактерій також був нижчим, ніж після того, як МРТ користувались люди.

Але засновник фронту свободи бороди Кейс Флет критикує дослідження. Він каже, що якщо взяти зразки з рук або щетини, завжди можна знайти щось погане. Це не свідчить, що борода – це негігієнічно.

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