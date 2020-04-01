БЦЖ і коронавірус: з'явилася теорія, чому все так погано в США й Італії

Епідеміологи з США вважають, що важкість захворювання і смертність від COVID-19 залежить від вакцинації. За їхніми словами, БЦЖ впливає на коронавірус.

Фахівці переконують, що існує зв'язок між силою спалаху коронавірусу навіть на рівні країн. Один з критеріїв – наскільки широко і давно там вакцинують людей протитуберкульозним щепленням БЦЖ. Про це пишуть в анонсі дослідження на medRxiv.

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Що таке БЦЖ?

Абревіатура БЦЖ склалася від французького назви бацили Кальметта-Герена, яка входить в препарат: Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Вона стимулює імунітет від туберкульозу у людей, але не загрожує здоров'ю.

Для чого щеплюють. БЦЖ захищає від важких форм захворювання, наприклад туберкульозного менінгіту. Імунітет після БЦЖ виникає як мінімум шість-сім років. Тому дітям в шість років роблять пробу Манту і за результатами оцінюють доцільність повторного щеплення БЦЖ.

Як прищеплюють. Дитина отримує щеплення від туберкульозу в пологовому будинку. При відсутності протипоказань це відбувається протягом п'яти днів з моменту народження. Вакцину вводять в ліве плече. На місці уколу формується рубець, який зберігається у людини все життя.



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БЦЖ проти коронавірусу COVID-19

Епідеміологи вважають, що там, де вакцина слабо або пізно почала використовуватися (Італія, Нідерланди, США), найшвидше поширився коронавірус і найбільше летальних випадків.

Нині вважається, що швидкість поширення і кількість смертей в країні залежать від того, наскільки сильна економіка, чи розвинена охорона здоров'я, культурні норми й зусилля, які направлені на пом'якшення наслідків.

Але в частині країн (Італія, США, Бельгія, Нідерланди, Іран) ця кореляція не працює. Автори аналізу вважають, що ці країни об'єднує відсутність щепленого БЦЖ населення або недавній початок такої вакцинації.

Порахувавши співвідношення випадків зараження (і смертності від COVID-19) до населення цих країн, дослідники побачили, що в цих країнах пандемія шириться вчетверо швидше і сильніше, ніж в інших.

Навпаки, у відносно бідних країнах з тотальною і давньою вакцинацією БЦЖ (наприклад, Бразилія) спостерігається незвично низький рівень смертності від коронавірусу.

Також експерти окремо звернули увагу на Китай, де БЦЖ робили з 1950-х, але в 1966-1976 роках припинили щеплення людей. Це, вважають автори дослідження, призвело до появи "слабкого прошарку" населення, який більше за інших постраждав.

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"Країни, в яких пізній запуск універсальної політики БЦЖ (Іран, 1984 рік), мають високу смертність від COVID-19, що резонує з ідеєю про те, що БЦЖ захищає щеплених людей похилого віку", – пишуть в доповіді.

Наголошуємо, що це лише теорія, яка потребує підтвердження, але закономірність, про яку пишуть автори й справді прослідковується. Тому продовжуйте планову вакцинацію себе та своїх дітей, це може врятувати життя в найнеочікуваніших ситуаціях.



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