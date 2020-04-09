БЦЖ vs коронавірус: чи впливає вакцина проти туберкульозу на COVID-19

Пандемія коронавірусу COVID-19 набирає все більших обертів. Хворих рахують сотнями тисяч, кількість інфікованих вже перевалила за мільйон. Медики не встигають за прибуттям нових пацієнтів із ускладненнями.

Китай заявляє, що майже впорався з пандемією. Натомість під загрозою "нервового зриву" – Італія, Іспанія та США. Ліків або ж вакцини від нового штаму немає, хоч дослідники посилено працюють над цим.

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Але швидкої панацеї ніхто не чекає: на розробку якісної вакцини потрібен ще не один місяць. Та, здається, в учених є перші здогадки щодо препаратів, які можуть полегшувати коронавірус. Одна з гіпотез – вакцина від туберкульозу.

Що відомо про вакцину від туберкульозу? Абревіатура БЦЖ склалася від французької назви бацили Кальметта-Герена, яка входить в препарат: Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Це єдина наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу. З усіх вакцин, які існують сьогодні, її використовують найчастіше. Вона охоплює понад 80% новонароджених і дітей грудного віку в країнах, де вона є компонентом національної програми імунізації дітей.

Вакциною БЦЖ щеплюють дітей всього один раз, у перші 3-5 діб після народження. Цей препарат створили 1921 року зі штучно виведеного штаму туберкульозної палички великої рогатої худоби, яка вже не може заразити людину. Натомість бактерія створює імунітет до інфекційної недуги.

Потенційно БЦЖ захищає легені людини. Саме про цю вакцину як ймовірний захист від нового коронавірусу заговорили американські вчені. Вони й заявили: різниця в кількості захворювань і смертей може бути через відсутність національної стратегії щодо вакцинування.

Ми виявили, що країни без національної політики вакцинації БЦЖ (Італія, Нідерланди, США) постраждали більше, у порівнянні з країнами, що мають універсальну та давню політику БЦЖ,

– наголосили вчені.

Для свого дослідження науковці обрали 28 країн. І порівняли їх за тим, чи щеплюють населення вакциною БЦЖ і якщо так, то скільки часу. Вони виявили, що у країнах, де така вакцинація є, кількість летальних випадків нижча.

Наприклад, показник смертності від коронавірусу в Бразилії не сягає й однієї людини на мільйон. Попри те, що рівень економічного розвитку точно поступається, наприклад, Італії. На Апеннінах не існує нацполітики у сфері вакцинації проти туберкульозу. Тож смертність від COVID-19 набагато вища.

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Ще одним із факторів, що впливають на рівень смертності країни, може бути вік її населення. В Італії найстаріше населення Європи: приблизно 23% жителів – люди, яким понад 65 років. Середній вік у країні становить 47,3 роки. У порівнянні, середній вік у США – 33 роки.

Що відомо про COVID-19 в Італії? Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі. Від початку епідемії в Італії понад 139 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 17 669 людей. Серед них – багато людей, яким понад 80 років.



В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ.

Дослідники запевняють, що кращий результат у боротьбі з коронавірусом демонструють країни, які почали якнайраніше вакцинувати людей БЦЖ. Наприклад, Японія проводить щеплення проти туберкульозу з 1947 року.

Іран, який сильно постраждав від COVID-19, розпочав тотальну вакцинацію населення лише у 1984 році, тож потенційно незахищеними залишилися ті, кому понад 36 років.

Важливо! Наразі це дослідження ще не пройшло експертної оцінки. Тож поки що невідомо, чи використовуватимуть БЦЖ для боротьби з коронавірусом. Науковці працюють над винайденням спеціалізованої вакцини від COVID-2019. Перші дослідження уже почали.

Попри посилену роботу над вакциною, медики завжди радять: залишайтеся вдома! Поширення вірусу – немов ланцюгова реакція. Якщо її розірвати, COVID-19 поширюватиметься повільніше. Отже, лікарі матимуть змогу впоратися з важкими пацієнтами у медзакладах.

Три місяці тому ми майже нічого не знали про цей вірус. Разом ми здобули велику кількість інформації і щодня вчимо ще більше,

– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

І наостанок: ретельно мийте руки. Це захистить від попадання вірусу до очей, рота і носа, а ще – вбереже від сотні інших недуг.