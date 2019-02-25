"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків

Американська психологічна асоціація (APA) випустила посібник для психологів, які працюють з хлопчиками і чоловіками. Фахівці вказали на зв'язок жорсткого наслідування традиційних норм маскулінності з насильством, харасментом, гомофобією та високим ризиком багатьох захворювань.

Маскулінність – це стереотипне бачення чоловічої поведінки. Вона передбачає подавлення емоцій, домінування, агресію і приниження. Психологи наголошують на шкоді такої поведінки для чоловіка і соціуму вцілому.

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Чоловіки рідше звертаються за медичною допомогою і частіше вибирають ризиковані форми поведінки – від незахищеного сексу до насильства і вбивства. Це призводить до високого ризику суїциду, наркотичної залежності та передчасної смерті.

Чоловіки вчиняють 90% вбивств в США і є жертвами у 77%. Чоловіки найчастіше стають жертвами насильства. Вони в 3,5 рази частіше накладають на себе руки. Тривалість життя серед чоловіків в Україні у середньому на 10 років менше, ніж серед жінок. Хлопчики набагато частіше страждають від синдрому дефіциту уваги і частіше піддаються покаранням у школі.



Чоловікам забороняють відчуват тривогу, страх і печаль

Автори доповіді спиралися на дослідження в галузі соціології та психології, зроблені за останні 40 років. Важливість батька для розвитку дитини, допомога у вибудовуванні міжособистісних відносин і протидія булінгу – основні рекомендації експертів.

Головна проблема маскулінності в тому, що якщо ти не п'єш все, що горить, не намагаєшся переспати зі всім, що рухається, не любиш спорт, не вирішуєш проблеми насильством, не змагаєшся з іншими чоловіками за те, щоб стати альфа-самцем, то ти не чоловік.

Варто зазначити, що таку поведінку заохочують саме жінки. "Будь мужиком!" – вимагають від кожного чоловіка і забороняють відчувати тривогу, страх і печаль. Але гра в Джеймса Бонда або в Супермена для простих смертних не закінчується нічим хорошим.

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