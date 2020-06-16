На сайті ОП з'явилася петиція, яка закликає Володимира Зеленського не порушувати законодавство через примусове тестування та вакцинацію. Натомість Зеленський заявив, що це передбачено законом.

Автор петиції Сергій Гула наголосив на тому, що "чинне законодавство передбачає виключно згоду пацієнта на будь-яке медичне втручання". Відтак, чоловік закликав президента забезпечити громадянам право вибору. Зеленський вже відповів на петицію, у якій пояснив свою та державну позицію.

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У відповіді на петицію Зеленський підкреслив, що основами законодавства України про охорону здоров'я обов'язком громадян є не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших, проходити профілактичні медичні огляди й робити щеплення.

Президент заявив, що у випадку окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань законом передбачено здійснення обов’язкових медичних оглядів, профілактичних щеплень, а також лікувальних та карантинних заходів.

Він зазначив, що у 2019 році ВООЗ вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. А у 2020 світ зіштовхнувся з пандемією COVID-19, внаслідок чого пріоритетна мета – запобігання поширенню інфекції.

Також Зеленський додав, що у зв'язку з епідеміологічною ситуацією він запропонував прем'єр-міністру Шмигалю "вжити додаткових системних заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб".

Беззаперечно, людство знову у своїй сучасній історії зіштовхнулося із вкрай небезпечною загрозою, яка змінила звичний спосіб життя кожної людини. У зв'язку із вищевикладеним мною запропоновано Прем’єр-міністру України Д.А. Шмигалю вжити додаткових системних заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб,

– заявив президент.

Хто підлягає обов'язковим щепленням?

За словами Зеленського, обов'язково вакцинуватись повинні працівники окремих професій, виробництв та організацій, чия діяльність безпосередньо може призвести їх до зараження або поширення цих хвороб.