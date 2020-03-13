Експрес-тести будуть в кожній області, – Зеленський

Експрес-тести будуть в кожній області. До того ж держава виділила 100 мільйонів гривень на закупівлю індивідуальних засобів захисту. За потреби, держава виділить ще 500 мільйонів гривень на забезпечення необхідним медичним обладнанням, через небезпеку поширення коронавірусу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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Чи забезпечена Україна медичними засобами

За словами Зеленського, експрес-тести на виявлення коронавірусу можна буде зробити в кожній області.

Володимир Зеленський “ Найближчим часом інфекційні медичні заклади у кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес – тестами для виявлення коронавірусу ”.

Постановою Кабінету міністрів України вже виділено 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту.

В разі потреби, буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання інтенсивної терапії за прискореним режимом,

– заявив Зеленський.

Невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН також буде виготовлено 200 тисяч експрес – тестів. А з державного резерву до закладів охорони здоров'я передано 10 мільйонів масок.

Зеленський також закликав постачальників не спекулювати на цінах на продукти й не наживатися на людях.

Є речі, на яких не можна заробляти

Володимир Зеленський “Є речі, на яких не можна заробляти, це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості та за доступною ціною”.

Держава економічно простимулює виробництво засобів індивідуального захисту. Окрім цього, влада заборонила експорт індивідуальних засобів та противірусного захисту.

За словами президента, для прийому складних випадків підготовлено понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, є близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та понад 5 тисяч середнього медичного персоналу.

Також для виявлення коронавірусу в Україні будуть використовувати пересувні лабораторії.

Головне про поширення коронавірусу в Україні

На території держави 3 людини захворіли на коронавірус Covid-19.

Сьогодні 13 березня померла перша жертва – жінка з Радомишля, коронавірус у неї підтвердили лише за день до смерті.

Два інших випадки зафіксували в Чернівецькій області. Хворим надають відповідне лікування.

Від початку епідемії в країні провели 500 досліджень на наявність Covid-19.

З 12 березня по 3 квітня в Україні оголосили карантин: заборонено проводити масові заходи, відвідувати освітні заклади. Українцям рекомендую дотримуватися правил гігієни, самоізольовуватися у випадку появи симптомів інфекційного захворювання та працювати з дому.

З 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення. Іноземців не впускатимуть в Україну. Українці, які перебувають за межами держави, мають три днів, щоб повернутися.



Як захиститися від коронавірусу: поради / Інфографіка 24 Каналу

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