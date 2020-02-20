Будемо лягати під колеса і палити шини, – у Нових Санжарах проти українців з Уханя

Евакуйованих з Китаю українців привезуть на Полтавщину у санаторій МВС у Нових Санжарах. Місцеві жителі обіцяють зробити все можливе, аби українці не потрапили у санаторій.

У селищі Нові Санжари, що на Полтавщині, сталися сутички місцевих жителів із поліцією та військовими Нацгвардії, повідомляє кореспондентка 24 каналу. Про причини бійки поки невідомо.

Зверніть увагу: У Нових Санжарах почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю: відео

Чому місцеві хвилюються

Місцеві стверджують, що страх за здоров'я – далеко не основна причина протестів, які розпочались ще вчора. Нові Санжари – курортне селище, куди люди приїздять, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Тому місцеві бояться, що після візиту евакуйованих українців з Уханя селище набере дурної слави.

Жителі також бідкаються на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Мовляв, вночі, без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. Населенню ніхто не розтлумачив про заходи безпеки, які прийняли, щоб унеможливити розповсюдження ймовірного зараження.

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Як реагує влада

Наразі з протестувальниками спілкується начальник поліції Потавщини Іван Виговський, а також згодом приїде очільник області Олег Синєгубов, повідомляє УНІАН. Заступник голови Новосанжарської селищної ради Валентин Івашина разом із селянами ще вночі вийшов на протест проти "сусідства".

Він пояснив, що обласна влада не повідомила громадян про те, що евакуйованих з Китаю українців привезуть саме в Нові Санжари, а про це стало відомо від самих медиків.

Люди зібралися, щоб убезпечити себе і свої сім’ї від інфікування. Адже розповсюдження вірусу стане можливим, якщо в нас розмістять згаданих громадян. При цьому всьому ми чудово розуміємо, що цей медичний центр перебуває в межах населеного пункту,

– сказав Валентин Івашина.

Саме тому населення висловило протест. Зауважимо, що в'їзди в Нові Санжари та Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

У разі прибуття гостей будемо палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу,

– кажуть пікетувальники.

У Нових Санжарах почалися справжні сутички поліції і місцевих жителів, які протестують проти прибуття евакуйованих з китайського Уханя. Відео – дивіться за посиланням.

Важливо! Чому реакція українців, які виступають проти евакуації людей з Уханя не зовсім правильна, – читайте у матеріалі 24 каналу.

Евакуація українців з Уханя: коротко про головне

20 лютого літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибув до України спершу у Бориспіль, а згодом полетить у Харків;

Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції українців буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області;

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду;

Санаторій буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки;

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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