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На Буковині депутат сільради помер від коронавірусу: що відомо

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Помер депутат сільради Михайло Кіцан від коронавірусу
Що відомо про смерть сільського депутата на Буковині

У Чернівецькій області 10 травня від коронавірусної хвороби помер депутат сільської ради Михайло Кіцан. Йому було 62 роки.

Депутат зі села Товтри мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив коронавірус. Інформацію про його смерть оприлюднила Заставнівська районна державна адміністрація, повідомляє 24 канал.

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На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їх ускладнення,
– мовится в повідомленні.

В коментарях до посту, мешканці села висловлюють співчуття та вказують, що сільський депутат був доброю людиною.

Яка ситуація з коронавірусом на Буковині?У Чернівецькій області найбільша в Україні кількість хворих на COVID-19.

Станом на 11 травня на Буковині зафіксували вже 2 324 випадки інфікування, 359 пацієнтів одужали, а 81 людина, на жаль, померла.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня в Україні підтвердили 15 648 випадків захворювання на коронавірус, з них 408 закінчились летально. 3 288 людей одужали.

симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я Новини Чернівців
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