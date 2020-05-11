На Буковині депутат сільради помер від коронавірусу: що відомо

У Чернівецькій області 10 травня від коронавірусної хвороби помер депутат сільської ради Михайло Кіцан. Йому було 62 роки.

Депутат зі села Товтри мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив коронавірус. Інформацію про його смерть оприлюднила Заставнівська районна державна адміністрація, повідомляє 24 канал.

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На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їх ускладнення,

– мовится в повідомленні.

В коментарях до посту, мешканці села висловлюють співчуття та вказують, що сільський депутат був доброю людиною.

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Станом на 11 травня на Буковині зафіксували вже 2 324 випадки інфікування, 359 пацієнтів одужали, а 81 людина, на жаль, померла.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня в Україні підтвердили 15 648 випадків захворювання на коронавірус, з них 408 закінчились летально. 3 288 людей одужали.



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