Бум щеплень: чому в лікарнях зникають вакцини проти дифтерії

Вакцини від дифтерії закінчуються у приватних лікарнях, а все через шалений попит. Бо, якщо раніше в місяць на щеплення приходили десятки людей, то тепер біля кабінетів черги по сотні людей на тиждень. І це не тільки діти, а переважно дорослі.

Українську вакцину проти дифтерії тепер використовують і в приватних клініках України. Препарат "АДС-М" харківського виробництва замінив дорогі бельгійські і французькі вакцини, бо ті просто закінчилися. Саме щеплення коштує близько двохсот гривень.

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"Ми мали річний запас вакцини від дифтерії й він у нас пішов. Витратився за тиждень", – заявила інфекціоністка приватної клініки "Добробут" Станіслава Гапонова.

Бум вакцинації почався після спалахів дифтерії по всій Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку осінніх випадків захворювання на цю недугу зафіксували 23. Для порівняння за останні вісім років в Україні було всього 56 хворих. Раніше українців рятував колективний імунітет, адже рідко хто не був щепленим.

Що таке дифтерія?Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози та органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Міністерка охорони здоров'я заявила, що зараз ситуація критична. Лише 60% українських малюків пройшли усі етапи вакцинації проти дифтерії, дорослих – лише половина населення. Попри те, вакцин достатньо. На початок жовтня в Україні їх було всього майже шість мільйонів доз. У державних клініках вони безкоштовні.

По дифтерії вакцини достатньо є. Сироватки потрібні тоді, коли є підтверджені випадки дифтерії, а їх по Україні є не так багато,

– пояснила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

Дорослі мають щепитися кожні 10 років, бо імунітет знижується із часом. Проте люди про це забувають. До того ж останні роки в Україні активно агітують проти вакцинації, але багатьох спалахи дифтерії змусив переглянути свої погляди.

Готуватись спеціально до щеплення не потрібно. Пацієнт має відчувати себе повністю здоровий і не мати температури. Медики радять не зволікати з вакцинацією, бо дифтерія хвороба небезпечна. Токсин потрапляє у кров і може дати ускладнення на нервову систему, нирки та серця.

Із сироватками в Україні ситуація гірша. Їх минулого тижня завезли дві сотні, а цього вистачить на лікування трохи більше десятка людей. Тож долати дифтерію набагато складніше. Краще хворобу попередити, радять лікарі, і кличуть на вакцинацію.

Що відомо про ситуацію з дифтерією в Україні?

У 2019 році надійшло 31 повідомлення про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений:

2 випадки були зареєстровані на початку року на Луганщині,

15 випадків у жовтні – в Ужгороді серед студентів-іноземців,

3 випадки – в Києві,

1 випадок – у Харківській області.

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