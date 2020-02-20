Бунти через коронавірус: чому насправді панікують люди

Чому люди так перелякались та хто має нести за це відповідальність – читайте далі у статті.

До теми: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

Після спалаху епідемії коронавірусу перед урядом постало завдання не тільки евакуювати півсотні людей з Китаю, а й підготувати громадян України інформаційно. До прибуття українців на Батьківщину держава мала пояснити людям, що:

Евакуювати українців змогли, проте заспокоїти місцевих жителів не вдалося. Напередодні прибуття українців додому в деяких регіонах почалися бунти та паніка. Наприклад, на Тернопільщині місцеві блокували санаторій “Медобори”, де могли прийняти евакуйованих українців. Така ж ситуація на Львівщині у Винниках – люди зібрались на пікет під лікарнею.



У Нові Санжари стягнули Нацгвардію і бронетехніку через протести / Фото 24 каналу

Проте, найгостріше зреагували місцеві жителі селища Нові Санжари. Саме там влада вирішила розмістити евакуйованих українців на карантин. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками.

Чому люди так зреагували?

З самого початку епідемії коронавірусу в Китаї люди могли спостерігати неабияке нагнітання у ЗМІ: оновлення кількості жертв, відео з людьми, які падають просто на вулицях, відсутність вакцини та подекуди акцентування на негативних – страшних для простої людини аспектах.

Усе це спричинило появу безлічі міфів про коронавірус та загальний страх за власне життя та життя своїх рідних. Прикладом таких міфів є те, що хвороба може передаватись через фрукти з Китаю чи навіть через посилки. Це не має нічого спільного з реальністю. Проте, люди схильні вірити у міфи, якщо їм докладно не пояснити, як є насправді.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Надавати людям правдиву інформацію про коронавірус мають медіа та політики. Особливо уряд мав би звернути увагу на міста, де мали б влаштувати карантин. Люди мали бути забезпечені доступною офіційною інформацією.

Однак, про місце перебування евакуйованих українців стало відомо лише в останній момент. В Україні, а надто у Нових Санжарах, не провели відповідну інформаційну кампанію. Людей не підготували до того, що поряд із ними можуть поселити їхніх співвітчизників, евакуйованих з Китаю.

Має бути тверда позиція держави

Люди потребують чітких фактичних відповідей на свої страхи, певен заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. З його слів, такою відповіддю можуть бути фотографії нацгвардії по периметру лікарні, надійної ізоляції приміщення з поліетиленовими шатрами тощо.

Щоб подолати панічні настрої необхідно змусити людей подивитись верифіковану інформацію про вірус та відмовитись від емоційного сприйняття ситуації. Має бути авторитет серед людей, який прояснить, що відбувається. Потрібна соціальна реклама, яка б дозволила пробитись до емоційного сприйняття проблеми (наприклад, історії про тих, хто одужав). Чіткі кроки влади, які б говорили про те, що вона авторитет і тримає ситуацію під контролем,

– сказав Петренко у коментарі 24 каналу.

Відсутність постійної присутності позиції держави в інформаційному полі може спричинити домінування упереджень та панічного страху.

Дивіться відео: українців евакуювали з Китаю – все, що відомо

“В українському суспільстві відчувається постійний запит на негатив. Це певний спосіб захисту від неочікуваних негативних наслідків обставин”, – зазначив доцент КНЕУ Павло Сацький у коментарі 24 каналу.

Підбурювання паніки

Наразі зарано говорити про те, що людей навмисне налякали задля дестабілізації ситуації у регіоні. Однак, свою роль зіграли необережні заяви деяких політиків. Наприклад, екс-глава Львівської обласної адміністрації Олег Синютка так прокоментував можливість розмістити евакуйованих на Львівщині:

...чому людей із зони небезпеки Китаю відправляють саме на Львівщину? Що це за крок нової влади: це визнання області як найбільш організованого та підготовленого регіону з відповідальними фахівцями чи це банальна помста за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборчих кампаній… Це не банальне чиновницьке доручення, де можна припуститись помилки, а потім її виправити, це реальна небезпека життю мільйонів людей...

– написав політик у Facebook.

Підстав вважати паніку спланованою інформаційною кампанією немає, вважає експерт Центру структурної політології “Вибір” Лілія Брудницька.

"Ознак спланованої інформаційної кампанії немає. Але є спроби використати ситуацію: це і коментарі Антона Геращенка про можливі провокації, і реакція президента України Володимира Зеленського, і посилення критики чинного уряду, особливо керівників МОЗу та профільного парламентського комітету", – сказала Брудницька.

Утім, не можна заперечувати, що українське суспільство є вразливим для впливу в подібних ситуаціях надто через слабку позицію держави.

"Потенційний противник може отримати відкрите поле для маніпуляцій саме через відсутність комунікацій з населенням. Якщо громадян недостатньо інформують, то на перший план стає страх за власне життя та життя своїх близьких. Цим можуть користуватись певні політичні сили у своїх інтересах”, – зазначив експерт з центру політичних студій “Доктрина” Гліб Парфьонов.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.