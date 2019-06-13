Бути донором – рятувати життя: як, де і коли можна здати кров
В Україні стартувала кампанія благодійної здачі крові #яДонор. Мета кампанії - популяризувати культуру благодійної здачі крові.
Акцію #яДонор влаштували до Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
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У цей день світ дякує усім донорам, хто безкоштовно ділиться своєю кров’ю для збереження життя тих, хто її потребує. Щороку добровільна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів у всьому світі. В Україні кількість донацій крові майже втричі менша, аніж це рекомендовано ВООЗ. Але кожна здача крові допомагає врятувати три людських життя.
Підтримати акцію може кожен охочий. Для цього потрібно здати кров і написати про це в соціальних мережах з хештегом #яДонор або #яДонорка. Крім того, долучитися до кампанії можна й інформаційно, поставивши рамку #яДонор та #яДонорка на фото профілю у соцмережах. Скачати рамки можна на офіційному сайті та Фейсбук-сторінці міністерства.
Перелік центрів, де в Україні можна здати кров: https://donor.ua/centers
Світовий день донора крові відзначається 14 червня. Гасло від Всесвітньої організації охорони здоров'я цього року – "Безпечна кров для всіх!".
Що робити після здачі крові
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