Бути донором – рятувати життя: як, де і коли можна здати кров

В Україні стартувала кампанія благодійної здачі крові #яДонор. Мета кампанії - популяризувати культуру благодійної здачі крові.

Акцію #яДонор влаштували до Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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У цей день світ дякує усім донорам, хто безкоштовно ділиться своєю кров’ю для збереження життя тих, хто її потребує. Щороку добровільна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів у всьому світі. В Україні кількість донацій крові майже втричі менша, аніж це рекомендовано ВООЗ. Але кожна здача крові допомагає врятувати три людських життя.



Як здати кров

Підтримати акцію може кожен охочий. Для цього потрібно здати кров і написати про це в соціальних мережах з хештегом #яДонор або #яДонорка. Крім того, долучитися до кампанії можна й інформаційно, поставивши рамку #яДонор та #яДонорка на фото профілю у соцмережах. Скачати рамки можна на офіційному сайті та Фейсбук-сторінці міністерства.

Перелік центрів, де в Україні можна здати кров: https://donor.ua/centers

Світовий день донора крові відзначається 14 червня. Гасло від Всесвітньої організації охорони здоров'я цього року – "Безпечна кров для всіх!".



Що робити після здачі крові

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