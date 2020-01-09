Косметичні новинки, які стануть популярними у 2020 році

Не можна заперечувати, що протягом останнього десятиліття косметичні процедури стають дедалі популярнішими. Відтак для виправлення недоліку у зовнішності – необов'язково лягати під ніж пластичного хірурга. Пропонуємо переглянути п'ятірку трендів у сфері краси, які стануть популярними у 2020 році.

Про б'юті-процедури розповів спеціаліст з естетичної косметології Девід Джек, пише видання Metro.

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Контуринг тіла

Коли йдеться про "підтяжку", чимало людей схильні думати про підтягування шкіри обличчя. Але, як переконує Девід Джек, у 2020 році буде зростати кількість пацієнтів, які бажатимуть покращити інші ділянки свого тіла для загального кращого і тонізованого вигляду.

Так, серед косметологічних процедур з'явиться можливість швидко скорегувати фігуру, позбутися зайвої ваги і целюліту.



Контуринг тіла / Фото: Instagram / @elitebodycontouring

Підтяжка нижньої частини обличчя

Раніше, коли контуринг став популярним у мережі, блогери почали підкреслювати нижню лінію щелепи за допомогою макіяжу. Однак у 2020 році заради цього пацієнти звертаються до косметологів та пластичних хірургів, щоб змінити контури і форму обличчя філерами.



Підтяжка нижньої частини обличчя / Фото: Instagram / @dbaesthetics

Мікроін'єкції

Це невеликі дози ботоксу і філерів, які мають легко підтягнути шкіру, щоб вона виглядала здоровіше та молодше. На думку Девіда Джека, люди втомилися від штучного вигляду – перекачаних губ, дивних щічок та об'ємних щелеп. Саме тому мікроін'єкції будуть хітом 2020 року.

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Мікроін'єкції / Фото: Instagram / @cosmeticnursemel

Шліфування шкіри

Процедура шліфування шкіри допоможе попрощатися з пігментацією та судинною "сіткою" на обличчі лише за один-два сеанси. У 2020 році дедалі більше людей почнуть цікавитися засобами, які захищатимуть шкіру від небезпечного впливу забруднення і змін навколишнього середовища.



Шліфування шкіри / Фото: Instagram / @theskincatalyst

Радіочастотний ліфтинг (радіаж)

Така процедура використовується для підтягування провислої шкіри – найчастіше з метою омолодження обличчя. Лікар стверджує, що це одна з улюблених процедур, яку робить Кортні Кардашян.

За словами Девіда, це працює за допомогою радіочастотного нагрівання, що контролюється температурою. Радіаж використовується для того, щоб стимулювати утворення нового колагену та еластину в шкірі, піднімаючи та покращуючи якість шкіри. Процедура проходить від 20 до 45 хвилин, а почервоніння триває не більше 24 годин.



40-річна Кортні Кардашян є прихильницею радіажу / Фото: Instagram / @kourtneykardash

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