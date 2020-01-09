24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Косметичні новинки, які стануть популярними у 2020 році

46 Читать новость на русском
Б'юті-процедури, які стануть популярними у 2020 році / Unsplash

Не можна заперечувати, що протягом останнього десятиліття косметичні процедури стають дедалі популярнішими. Відтак для виправлення недоліку у зовнішності – необов'язково лягати під ніж пластичного хірурга. Пропонуємо переглянути п'ятірку трендів у сфері краси, які стануть популярними у 2020 році.

Про б'юті-процедури розповів спеціаліст з естетичної косметології Девід Джек, пише видання Metro.

Читайте також: Як купівля дорогих речей впливає на особистість

Контуринг тіла

Коли йдеться про "підтяжку", чимало людей схильні думати про підтягування шкіри обличчя. Але, як переконує Девід Джек, у 2020 році буде зростати кількість пацієнтів, які бажатимуть покращити інші ділянки свого тіла для загального кращого і тонізованого вигляду. 

Так, серед косметологічних процедур з'явиться можливість швидко скорегувати фігуру, позбутися зайвої ваги і целюліту. 

контуринг тіла
Контуринг тіла / Фото: Instagram / @elitebodycontouring

Підтяжка нижньої частини обличчя

Раніше, коли контуринг став популярним у мережі, блогери почали підкреслювати нижню лінію щелепи за допомогою макіяжу. Однак у 2020 році заради цього пацієнти звертаються до косметологів та пластичних хірургів, щоб змінити контури і форму обличчя філерами.


Підтяжка нижньої частини обличчя / Фото: Instagram / @dbaesthetics

Мікроін'єкції

Це невеликі дози ботоксу і філерів, які мають легко підтягнути шкіру, щоб вона виглядала здоровіше та молодше. На думку Девіда Джека, люди втомилися від штучного вигляду – перекачаних губ, дивних щічок та об'ємних щелеп. Саме тому мікроін'єкції будуть хітом 2020 року.

Читайте також: Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році

Мікроін'єкції / Фото: Instagram / @cosmeticnursemel

Шліфування шкіри

Процедура шліфування шкіри допоможе попрощатися з пігментацією та судинною "сіткою" на обличчі лише за один-два сеанси. У 2020 році дедалі більше людей почнуть цікавитися засобами, які захищатимуть шкіру від небезпечного впливу забруднення і змін навколишнього середовища.


Шліфування шкіри / Фото: Instagram / @theskincatalyst

Радіочастотний ліфтинг (радіаж)

Така процедура використовується для підтягування провислої шкіри – найчастіше з метою омолодження обличчя. Лікар стверджує, що це одна з улюблених процедур, яку робить Кортні Кардашян.

За словами Девіда, це працює за допомогою радіочастотного нагрівання, що контролюється температурою. Радіаж використовується для того, щоб стимулювати утворення нового колагену та еластину в шкірі, піднімаючи та покращуючи якість шкіри. Процедура проходить від 20 до 45 хвилин, а почервоніння триває не більше 24 годин.


40-річна Кортні Кардашян є прихильницею радіажу / Фото: Instagram / @kourtneykardash

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
сьогодні
34520
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Дерматологія Краса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:40 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 29114
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6501
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 6140
30 грудня 2019 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2552
26 грудня 2019 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1386
Новини
Більше новин
Залиште відгук