Chair challenge – чому деякі люди не можуть цього зробити

Chair Challenge, який поширюється мережею TikTok, став причиною суперечок у соцмережах, чому жінки можуть це зробити, а чоловіки – ні.

Загалом, у соцмережах було запропоновано безліч теорій про те, чому жінкам вдається піднятись після виклику зі стільцем, повідомляє The Sun.

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Завдання Chair Challenge полягає в тому, щоб чоловік та жінка по черзі відступили від стіни на два кроки, рівних розміру їхньої стопи. Після цього їм потрібно нахилитися на 90 градусів та підняти стілець, який розташований поруч зі стіною.

Дехто вважає, що жінки мають нижчий центр ваги, й саме тому їм легше виконати виклик. Однак на думку вченого професора Брайана Форда з Університету Кембриджа, причина в іншому.

Він вважає, що відмінність виконання вправи стосується фізики, а саме опори й навантаження.

"Це правда, що жінки мають нижчий центр ваги, ніж чоловіки. Але це не має жодного стосунку до цієї хитрої хитрості",

– сказав професор Форд.

У чоловіків довші ступні, ніж у жінок. Два кроки назад для чоловіка буде приблизно 60 сантиметрів, а для жінки – менше.

Більші кроки чоловіка дають зрозуміти, що він знаходиться далі від стіни, й це дає жінкам певну перевагу. Й хоч значній більшості чоловіків важко виконати цей "трюк", це не означає, що ніхто з них не зможе його виконати.

Як чоловіки та жінки виконують виклик Chair Challenge: відео

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