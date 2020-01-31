Часта відрижка може бути симптомом серйозного захворювання
Відчуття скупчення газу і болю в грудях, що супроводжується частими відрижка, може бути сигналом організму, про можливий інфаркт.
Знання ранніх ознак серцевого нападу має вирішальне значення для швидкого розпізнавання і лікування. Багато серцеві напади починаються повільно і розвиваються не настільки драматично, як можна побачити в кіно, пише Express.
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"Існують маловідома ознака, яка водночас є досить поширеним симптомом-передвісником небезпечного для життя стану, – це часта відрижка", – повідомили кардіологи.
Відрижка може бути симптомом проблем з серцем / womanless.ru
Вони вказали на дослідження фахівців Університету Султана Кабуса, в якому розглядалася історія хвороби 62-річного чоловіка, який не мав особливих проблем зі здоров'ям протягом майже всього життя. Однак в якийсь момент у нього почала виникати відрижка. Пацієнт звернувся до лікарів через два місяці після появи симптому. Медики виявили ішемічну хворобу серця, яка є визначальною причиною інфарктів.
Час від часу відрижка після їжі або пиття є природною, проте, якщо людина починає частіше відчувати печію, хоча раніше вона не турбувала, – це повинно викликати занепокоєння. Відчуття газу і болю в грудях з відрижкою, може бути раннім попереджувальним сигналом серцевого нападу,
– пояснили дослідники.
Вчені нагадали, що дискомфорт у грудях і біль в плечах є загальними симптомами можливого інфаркту у представників обох статей. При цьому ризик нападу для чоловіків істотно зростає вже після 45 років, для жінок – після 55 років.
- Біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин;
- Біль у руках, щелепі, шиї, спині й животі;
- Запаморочення;
- Задишка;
- Нудота;
- Почуття тривоги;
- Кашель і хрип.
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