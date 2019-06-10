Німіють руки або ноги: про що це свідчить і що робити

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Чому терпнуть руки або ноги - причини оніміння
Чому німіють руки або ноги / dennikn.sk

Хоча б раз у житті у кожної людини виникало відчуття оніміння. Найчастіше німіють руки або ноги. Часто про оніміння рук чи ніг можна не хвилюватися, але це може бути симптомом інших хвороб.

Про це розповів лікар-невролог Олексій Сіделковскій. Оніміння кінцівок можна поділити на безпечне та небезпечне.

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"Безпечне" оніміння – це коли будь-яка ділянку тіла німіє через тривало незмінне положення чи занадто туго перетягнуту частину тіла (наприклад, ремінцем від взуття, пов'язкою або джгутом) – відбувається здавлювання кровоносних судин.

Такий вид оніміння не спричинений внутрішніми захворюваннями. Занадто тривалий застій крові може спричинити важкі наслідки, зокрема, синдром тривалого здавлювання, тромбогеморагічний синдром і сепсис.

Небезпечне оніміння – це регулярне оніміння, не спричинене тривалою нерухомістю чи здавлюванням.

Важливо: якщо німіє не лише кінцівка, а й ділянки, не схильні до "затікання" (обличчя, спина, ділянка геніталій), причинами можуть бути різні захворювання.

 
Оніміння кінцівок – причини виникнення
- механічне передавлювання судин (тромби, травми, остеохондроз, набряки, пухлини);
- "слабкі" судини;
- анемія і гіповолемія (патологічний стан, який відбувається через зменшення об'єму циркулюючої крові);
- нестача кальцію, магнію, вітаміну В12;
- цукровий діабет;
- артрити;
- неврити;
- розсіяний склероз;
- різноманітні неврологічні захворювання;
- защемлення, здавлювання нервів (травми, набряки, пухлини, дуже вузькі канали проходження нервів);
- транзиторні ішемічні атаки;
- важкі хвороби серця;
- передінфарктний і передінсультний стан.

Німіють руки та ноги
Німіють руки та ноги

Такого типу оніміння дуже небезпечне для здоров'я і навіть життя людини. Важливо вчасно звернутися до лікаря і почати лікування. Найчастіше, сімейні лікарі скеровують хворого до невролога і кардіолога, рідше – ендокринолога.

Профілактика оніміння дуже проста: правильне харчування, дотримання нормального режиму сну, тренування серцево-судинної системи, відмова від куріння тощо.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Профілактика захворювань
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