Німіють руки або ноги: про що це свідчить і що робити

Хоча б раз у житті у кожної людини виникало відчуття оніміння. Найчастіше німіють руки або ноги. Часто про оніміння рук чи ніг можна не хвилюватися, але це може бути симптомом інших хвороб.

Про це розповів лікар-невролог Олексій Сіделковскій. Оніміння кінцівок можна поділити на безпечне та небезпечне.

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"Безпечне" оніміння – це коли будь-яка ділянку тіла німіє через тривало незмінне положення чи занадто туго перетягнуту частину тіла (наприклад, ремінцем від взуття, пов'язкою або джгутом) – відбувається здавлювання кровоносних судин.

Такий вид оніміння не спричинений внутрішніми захворюваннями. Занадто тривалий застій крові може спричинити важкі наслідки, зокрема, синдром тривалого здавлювання, тромбогеморагічний синдром і сепсис.

Небезпечне оніміння – це регулярне оніміння, не спричинене тривалою нерухомістю чи здавлюванням.

Важливо: якщо німіє не лише кінцівка, а й ділянки, не схильні до "затікання" (обличчя, спина, ділянка геніталій), причинами можуть бути різні захворювання.

Оніміння кінцівок – причини виникнення - механічне передавлювання судин (тромби, травми, остеохондроз, набряки, пухлини);

- "слабкі" судини;

- анемія і гіповолемія (патологічний стан, який відбувається через зменшення об'єму циркулюючої крові);

- нестача кальцію, магнію, вітаміну В12;

- цукровий діабет;

- артрити;

- неврити;

- розсіяний склероз;

- різноманітні неврологічні захворювання;

- защемлення, здавлювання нервів (травми, набряки, пухлини, дуже вузькі канали проходження нервів);

- транзиторні ішемічні атаки;

- важкі хвороби серця;

- передінфарктний і передінсультний стан.



Німіють руки та ноги

Такого типу оніміння дуже небезпечне для здоров'я і навіть життя людини. Важливо вчасно звернутися до лікаря і почати лікування. Найчастіше, сімейні лікарі скеровують хворого до невролога і кардіолога, рідше – ендокринолога.

Профілактика оніміння дуже проста: правильне харчування, дотримання нормального режиму сну, тренування серцево-судинної системи, відмова від куріння тощо.

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