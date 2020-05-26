24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Часу на підготовку не буде: коли чекати на новий пік COVID-19

-
Коли другий пік коронавірусу - прогноз ВООЗ
Пік коронавірусу важко спрогнозувати / Financial Times

Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Навіть країнам, які заявили про перемогу над COVID-19, варто бути пильними.

Про спад коронавірусу рано говорити

Світ перебуває в епіцентрі першої хвилі недуги і говорити про спад коронавірусу наразі зарано. Про це повідомив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, передає CNN.

Актуально Скільки часу потрібно людству, щоб приборкати коронавірус: прогнози ВООЗ

Ми повинні усвідомлювати, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що якщо захворювання зараз знижується, то воно продовжить знижуватися, а у нас буде кілька місяців, щоб підготуватися до нової хвилі,
– розповів Раян.

Другий пік може настати вже у цій хвилі

Другий пік захворювання може настати ще в першій його хвилі. Це – не рідкість для пандемій, так вже траплялось у 1919 році з сумнозвісною "іспанкою". Разом з тим, це не означає, що обов’язковою буде друга хвиля COVID-19.

Усі країни мають бути готові швидко виявляти нові випадки, навіть якщо їм здається, що вони успішні у подоланні коронавірусу. Навіть країни зі значним спадом інфікування не повинні розслаблятись,
– заявила епідеміолог ВООЗ Мері ван Керхов.

Що раніше казали у ВООЗ про другу хвилю COVID-19

  • У ВООЗ повідомляли, що друга хвиля коронавірусу, швидше за все, може настати восени 2020 року.
  • Небезпека у тому, що вона може збігтися зі спалахом інших інфекційних захворювань.
  • В організації зазначають, що занепокоєні тим, що країни занадто швидко скасовують карантинні обмеження.

Статистика коронавірусу у світі

Станом на 26 травня у світі зафіксували понад 5 мільйонів 590 тисяч випадків COVID-19, померли майже 348 тисяч людей, одужали більше ніж 2 мільйони 366 тисяч хворих.

перебіг коронавірусу
Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Здоров'я ВООЗ Коронавірус COVID-19 Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
25 травня , 18:55 Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
Олександр Бевза
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза