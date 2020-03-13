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Чехія закриє усі свої кордони через коронавірус

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Чехія закриває кордони / ganezh.odessa.ua

Уряд Чехії через коронавірус з 16 березня закриває свої кордони. Тобто вводить заборону на в'їзд іноземців, а також на виїзд не лише своїх, а й іноземних громадян.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Prague Morning.

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За його словами, заборона набуде чинності з початку наступного тижня. 

Опівночі на понеділок ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати в Чеську Республіку і водночас забороняємо всім громадянам Чехії залишати чеську територію,
– заявив він.

Кому не можна буде потрапити до Чехії

З 16 березня уряд Чехії заборонить в'їжджати до Чехії всім іноземцям, окрім тих, які мають там постійне або тимчасове проживання.

Чи можна буде покинути Чехію 

Виїзд з Чехії також буде забороненим. Інформації про те, на скільки часу закриють кордони, поки що немає. Іноземцям, які проживають або перебувають у Чехії понад 90 днів, також не дозволятимуть виїхати.

Натомість люди, які працюють в межах 50 кілометрів від чеського кордону, зможуть перетнути його з посвідченням на роботу.

Станом на 13 березня в Чехії виявили 117 випадків зараження коронавірусом. Свідоме розповсюдження коронавірусу в Чехії планують кваліфікувати, як злочин.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Чехія Лікування
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