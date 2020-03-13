Чехія закриє усі свої кордони через коронавірус
Уряд Чехії через коронавірус з 16 березня закриває свої кордони. Тобто вводить заборону на в'їзд іноземців, а також на виїзд не лише своїх, а й іноземних громадян.
Про це оголосив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Prague Morning.
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За його словами, заборона набуде чинності з початку наступного тижня.
Опівночі на понеділок ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати в Чеську Республіку і водночас забороняємо всім громадянам Чехії залишати чеську територію,
– заявив він.
Кому не можна буде потрапити до Чехії
З 16 березня уряд Чехії заборонить в'їжджати до Чехії всім іноземцям, окрім тих, які мають там постійне або тимчасове проживання.
Чи можна буде покинути Чехію
Виїзд з Чехії також буде забороненим. Інформації про те, на скільки часу закриють кордони, поки що немає. Іноземцям, які проживають або перебувають у Чехії понад 90 днів, також не дозволятимуть виїхати.
Натомість люди, які працюють в межах 50 кілометрів від чеського кордону, зможуть перетнути його з посвідченням на роботу.
Станом на 13 березня в Чехії виявили 117 випадків зараження коронавірусом. Свідоме розповсюдження коронавірусу в Чехії планують кваліфікувати, як злочин.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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